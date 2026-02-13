Las verdaderas razones de por qué le soltaron la mano a Españón. El gobierno pretende despegarse algo tarde porque el daño ya está hecho

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La renuncia del diputado provincial Fernando Españón, que con bombos y platillos fue informado por el propio gobierno a través de los medios provinciales, intenta demostrar que el Ejecutivo tomó una decisión crucial (no recomendada) dentro del marco de “limpieza institucional” y los cambios que viene realizando el Gobernador en la gestión, aunque como ya dijimos en otras columnas, solo se trata de enroques posicionales de funcionarios, no de recambios verdaderos.

Ahora bien, como nosotros no nos quedamos como otros medios con las apariencias de “lo que parece ser” sino que hurgamos en los motivos y las consecuencias, en el caso del diputado Fernando Españón, un hombre encausado en tres delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad y administración fraudulenta, de pronto, el gobierno que lo blindó desde hace más de un año en la Legislatura, anuncia la renuncia a la banca del SER. De todos modos, tampoco es bueno que el gobierno “lo hiciera renunciar”, pues eso es resorte exclusivo del Bloque.

Y el gobierno cree, espera y desea, que todos nos quedemos con la noticia que difundió, no preguntemos, no indaguemos y mucho menos pretendamos saber más allá de lo que el Gobernador Claudio Vidal decidió decir y contar. Es como si el propio gobernador dijera: “¿Querían a Españón afuera de la Cámara?; bien ahí lo tienen, ahora no jodan más”. Pero tenemos malas noticias para el gobernador: esto recién empieza.

Factor político

Después de un año de arriesgar el capital político del SER, por el capricho de sostener, apañar y proteger a Fernando Españón, el SER ha perdido un gran capital político que dilapidó en un año lo cual el gobernador comprobó en carne propia, cuando tuvo un rotundo fracaso electoral en la cuenca carbonífera, donde la gente de Españón no fue capaz de levantarle ni un solo voto y en muchos casos, cuando acudían al vecino, los candidatos oficialistas eran rechazados en la puerta por el simple hecho de ser parte de la estructura del ex intendente de 28 de Noviembre, que se fue de allí con cuentas sociales impagas y causas judiciales muy graves en su contra. En Río Turbio y 28 hay dos figuras políticas que son pianta votos: Fernando Españón y Pablo Gordillo, ambos enrolados en el SER, razón por lo cual, del análisis, surge que Claudio Vidal difícilmente logrará allí un triunfo electoral en el futuro.

El otro gran tema es que Españón con sus causas en debate (aún) en las Comisiones, le desmoronaba la pira partidaria a Claudio Vidal en la Cámara de Diputados, le socavaba los cimientos de orden y alianzas y había comenzado a generar rispideces, especialmente entre el sector femenino de su propio partido, donde la propia diputada Claudia Barrientos (SER) encabeza un grupo de mujeres en desacuerdo con la protección al diputado acusado de abuso sexual.

El problema para el gobierno era que, mientras permaneciera en Comisión, el tema estaba más o menos “contenido”, pero nadie le aseguraba que si llegaba a la sesión, tras las manos en contra del FPV, del diputado Daniel Peralta, el de Pedro Muñoz y Luis Alegría, no terminara sumándose la propia Barrientos y otras mujeres de la Cámara que le produjeran una derrota política catastrófica y la pérdida total de poder legislativo y político o el resentimiento de sus bases. La renuncia del diputado, le permite a Vidal no perder un legislador, porque si la decisión llegaba a la sesión legislativa, corría el riesgo de perder un diputado. Con la renuncia, quien asumiría en su lugar sería Luis Alberto Gallardo de Pico Truncado o Nicolás Brizuela de la cuenca.

Ante ese panorama (a grandes rasgos) Vidal tomó la decisión de “soltarle la mano”, pero lo hicieron desnudando una falencia institucional: en vez de que Fernando Españón renunciara por sus propia decisión o fuera el bloque del SER (Por Santa Cruz) quien le obligara a renunciar y/o le aceptara la misma, se lo ordenó Vidal, siendo. innecesaria la intervención del gobierno que además, lo informó casi en calidad “de logro” político, cuando lo estuvo protegiendo por más de un año y desde este espacio adelantamos con suficiente antelación cuáles eran los riesgos políticos de sostenerlo. Vidal solo fue capaz de visualizarlo cuando en las elecciones legislativas pasada perdió por paliza en la cuenca y en gran parte de la provincia (entre otros temas de orden económico, salud, educación, etc).

No te preocupes amigo

Fuentes cercanas al gobierno provincial le confiaron a esta Agencia que el gobernador Vidal le aseguró a su amigo Españón que “hará todo lo posible” por mantener “congelado” su causas actuando directamente en la justicia donde, a pesar de los chisporroteos escandalosos que surgen con el sector K, mantiene una buena relación con “los jueces dialoguistas” que podrían freezar las mismas, mientras Españón menos expuesto, recibrá un sueldo en algún lado de la administración gubernamental.

A partir de que el diputado Españón pierda los fueros parlamentarios, habrá que seguir el derrotero de los jueces involucrados en las causas en su contra y observar cómo y de qué manera avanzan las investigaciones que, hasta ahora, se veían impedidas por los diputados que no le quitaban la protección parlamentaria solicitadas por los jueces Romina Frías y el Dr Jorge Yance. (Agencia OPI Santa Cruz)