Diputados eligieron autoridades: Jara vicepresidente primero y Rocío García vicepresidenta segunda

La Cámara de Diputados de Santa Cruz definió este sábado las nuevas autoridades para el período de sesiones ordinarias que se inicia este domingo con el discurso del gobernador Claudio Vidal.

El vicegobernador Fabián Leguizamón señaló que se eligieron las autoridades en la línea sucesoria donde continuará en la vicepresidencia primera el diputado por Las Heras, Javier Jara y la vicepresidencia segunda fue electa Rocío García de Unión por la Patria.

La elección de García se gestó entre un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición y Leguizamón sostuvo que “se manifestó un claro mensaje: la vicepresidencia segunda no es un lugar decorativo; cuando no están el vicegobernador o el vicepresidente primero, queda a cargo de la gobernación de Santa Cruz”.

“Nos pusimos a consideración de la gente marcando diferencias con el kirchnerismo. Entiendo que, políticamente, el mensaje hacia afuera es confuso, pero si así lo determinó la Cámara, se respeta la decisión de la mayoría”, evaluó el vicegobernador quien recordó que sectores vinculados al kirchnerismo “acompañaron la votación del presupuesto provincial. Los gestos y los actos demuestran más que las palabras, y esto es lo que pasó ahora”. (Agencia OPI Santa Cruz)