Insfrán enfrenta una dura intimación de Capital Humano

El Gobierno Nacional lanzó una dura ofensiva institucional contra la administración de Formosa. La titular del Ministerio de Capital Humano elevó una intimación formal tras detectar un presunto caso de adoctrinamiento infantil. La funcionaria Sandra Pettovello apuntó directamente contra los manejos del gobernador Gildo Insfrán.

El dato clave radica en un video viralizado durante la apertura del ciclo lectivo escolar. Las imágenes muestran a un grupo de alumnos de primaria mientras entrevistan al mandatario provincial. El hecho ocurrió durante la inauguración de la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”.

La Secretaría de Educación detectó una marcada carga de propaganda orientada a enaltecer al titular del ejecutivo. La dependencia nacional despachó una nota al Ministro de Cultura y Educación de Formosa. El funcionario provincial Julio René Araoz recibió el requerimiento con un plazo perentorio para brindar explicaciones.

Lo cierto es que la gestión gubernamental calificó esta promoción político-partidaria como un hecho de extrema gravedad institucional. Las autoridades nacionales exigen conocer las medidas disciplinarias contra las autoridades escolares involucradas. El requerimiento oficial demanda información sobre los mecanismos de sanción y los protocolos de pluralismo vigentes.

Y es que la intimación asienta sus bases en un estricto andamiaje jurídico contra la vulneración de la neutralidad. El escrito invoca los artículos 14 y 75, en sus incisos 19 y 22, de la Constitución Nacional. Los letrados sumaron además la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El expediente oficial protege la libertad de conciencia y pensamiento de los menores frente a cualquier agresión psicológica. La cartera educativa fundamentó su reclamo mediante la aplicación directa de la Ley de Educación Nacional. Los técnicos jurídicos respaldaron la denuncia bajo el paraguas protector del artículo 126 de dicha normativa. (Agencia OPI Santa Cruz)