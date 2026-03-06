Comodoro Rivadavia advierte pérdida de empleos por crisis local

- Publicidad -

(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – El sector comercial de Comodoro Rivadavia registra un cierre continuo de establecimientos durante el año 2026, impulsado por una contracción del consumo y la falta de planificación gubernamental. La crisis amenaza la continuidad de los puestos de trabajo en el ámbito privado y expone la ausencia de políticas económicas preventivas por parte de las autoridades municipales y provinciales, quienes reciben cuestionamientos directos de las entidades representativas locales por su inacción frente al declive de la actividad.

Sebastián Aguirre, integrante de la comisión directiva de la Cámara de Comercio local, identificó la caída de las ventas como el detonante inmediato de las quiebras, enmarcando el fenómeno dentro de un déficit histórico de infraestructura y soporte estatal. El dirigente aseguró que “Todo se reduce a una baja de la actividad, pero además hay muy poco acompañamiento de las autoridades municipales y provinciales. No han tomado nota de la situación en la que estamos”. La cúpula comercial señala que las intervenciones del Estado se ejecutan de manera tardía, operando sobre las consecuencias en lugar de formular soluciones estructurales que sostengan al sector.

Frente al riesgo de quiebre generalizado, la Cámara de Comercio mantiene reuniones sistemáticas con funcionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y del Gobierno de la provincia de Chubut para exigir la sanción de una ley de emergencia provincial. Esta herramienta legislativa busca prorrogar las obligaciones financieras y tributarias de los contribuyentes afectados. Mientras el Estado demora su respuesta, la entidad reconoce una capacidad de intervención limitada al asesoramiento legal y contable de los damnificados. Aguirre confirmó el impacto directo sobre el mercado laboral al indicar que “Muchos empleados están en riesgo, muchos puestos de trabajo se perdieron”.

Las condiciones macroeconómicas nacionales y la matriz de costos internos profundizan el deterioro del entramado comercial de Chubut, anulando su capacidad competitiva frente a mercados externos. La carga impositiva y las tarifas energéticas impiden la nivelación comercial, un escenario que Aguirre resumió al advertir que “Hoy no podemos ser competitivos ni siquiera con los países vecinos, pero por una cuestión de impuestos, de precio de la energía y de un montón de cosas”. La representación empresarial atribuye la vulnerabilidad actual a décadas de improvisación en el desarrollo territorial de Comodoro Rivadavia, advirtiendo que la omisión de medidas urgentes acelerará el cierre de comercios en el corto plazo. (Agencia OPI Chubut)