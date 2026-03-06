Los chantas comenzaron a jugar su carrera de postas usando al gendarme Gallo para dirimir sus peleítas internas entre políticos improvisados y chorros consuetudinarios

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – lo ocurrido con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, es el inicio de que comenzó el camino para la cooptación política de este hombre que estuvo 448 días detenidos en Venezuela y que expresamente lo anuncié en una columna del 13 de enero de este año, cuando adelanté con absoluta convicción que el gendarme, una vez liberado, iba a ser cooptado por una parcialidad política, en este caso la oficial (gobierno nacional) para apuntalar la gestión de Milei y Patricia Bullrich, tal como hizo siempre el kirchnerismo con hijos de desaparecidos y cuanta historia podía inventar, como fue el caso Maldonado.

La “legitimidad del dolor” por definición, es un concepto sociopolítico y ético que se refiere al reconocimiento oficial, social y moral que se le otorga al sufrimiento de una persona o un grupo específico, es la caracterización empática que siempre usó políticamente el kirchnerismo y que el actual gobierno de Mieli, está tentado a copiar.

Cuando el sufrimiento de una persona, como en este caso Gallo, sirve para validar una causa política, el sistema le otorga una legitimidad absoluta. Si el dolor de una víctima contradice el relato oficial o los intereses del poder de turno, se le resta legitimidad, tratándolo como un “daño colateral” o un error administrativo.

En el caso de Nahuel Gallo, al gobierno nacional se le puede dificultar el uso político por dos razones fundamentales: la primera, es que siendo Gendarme en actividad, el gobierno y menos aún Bullrich quien estaba a cargo de las FFSS cuando Gallo entró a Venezuela, no han explicado claramente si la repartición estaba al tanto de que un hombre con estado militar, ingresaba a un país donde el régimen era absolutamente refractario a la política internacional de nuestro país.

Gallo rompe el silencio y detalla torturas en cárcel Rodeo 1 – Foto: NA

En cualquier repartición pública y más aún tratándose de un integrante de las FFAA y FFSS se debe solicitar un permiso para salir del país y mucho más se evalúa el mismo si el país de destino es antagónico a las políticas del gobierno argentino o si existen tensiones, o como en este caso, un conflicto político de magnitudes inéditas entre ambos gobiernos (Maduro y Milei).

La segunda razón que dificulta esa utilización, es la descarnada verdad que se destapó con este ardid de Claudio Tapia: demostrar la inutilidad política del gobierno para negociar y establecer relaciones institucionales, más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre los Estados. ¿A menos que Milei se creerá realmente Trump y que por ósmosis ha incorporado la propiedad de enfrentarse a todos, claro que sin misiles ni bombas antibunker?.

¿Inaudito o no tanto?

Pensemos que el 1° de agosto del año 2024, Argentina cerró la embajada en Venezuela, pero el problema venía de mucho antes. El 20 de marzo del 2024 ocho disidentes venezolanos se refugiaron en la embajada argentina, generando un asedio del gobierno de Maduro que incluyó corte de suministros de servicios y bloqueo de los accesos al edificio.

El gobierno argentino luego, desconoció las elecciones “ganadas” por Nicolás Maduro. Por lo tanto, si el conflicto diplomático era total, ¿Cómo explica Gendarmería y Patricia Bullrich que un gendarme en actividad (Nahuel Gallo), “haya sido autorizado” para que el 8 de diciembre del año 2024, ingresara al país centroamericano, no por medio de un vuelo internacional regular, sino que entró a territorio venezolano desde Colombia, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander?.

Cualquier observador que analice la situación diplomática, la rotura de relaciones políticas y el enfrentamiento entre ambos presidentes, se da cuenta que es una obviedad decir que ningún efectivo de una fuerza armada o de seguridad, podía ingresar a Venezuela sin poner en riesgo su integridad física, cuando aún los simples periodistas que iban desde Argentina a cubrir las noticias en ese país, eran detenidos o deportados por el régimen.

¿Alguien entre las autoridades de Gendarmería, incluyendo a la señora Bullrich a cargo del Ministerio, no tuvo el suficiente criterio para evaluar los riesgos? ¿O en realidad el gendarme fue enviado allí con una misión encubierta, como fue la acusación de la dictadura venezolana, poco creíble pero ante los hechos conocidos, nos deja una mínima duda? ¿Alguien cree que un gendarme en actividad puede ingresar por un paso fronterizo terrestre, proveniente de un tercer país (Colombia) y que no le llame la atención a nadie o que alguien del régimen vaya a creer que “solo viene a visitar a la familia”?.

Desde el gobierno nacional negaron enfáticamente la posibilidad de que el gendarme estuviera cumpliendo una misión, pero no explicaron la presencia de Gallo en Venezuela en un contexto caótico y de tanta tensión política donde los riesgos de ser detenido y acusado de espionaje, espía o infiltrado, por parte del régimen, eran más altas que las de pasar desapercibido. ¿Es Bullrich víctima del efecto Dunning-Kruger?

De cazador de fondos públicos a caza recompensas

Claudio Tapia, hombre de inmensos recursos mal habidos y dueño de una fuerte red de contactos tejidos en años de kirchnerismo explícito, hizo una fenomenal jugada de caza recompensas internacional.

Enfrentado con el gobierno nacional que en apariencia, está impulsando la denuncia contra la AFA, movió los contactos políticos con sus pares de la Asociación del Fútbol de Venezuela y a través de la intricada red política del régimen, recató al gendarme Gallo y lo trajo al país en un vuelo privado; pero como a Tapia por orden judicial le negaron la salida de Argentina, el jefe del fútbol nacional envió al actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA Fernando Isla Casares al país de caribe, con ese propósito.

Nahuel Gallo regresa al país tras 450 días detenido

La segunda vergüenza de Bullrich y su reemplazante en el cargo de Seguridad nacional Monteoliva, es que ni siquiera se enteraron del viaje a un país como Venezuela, la SIDE nunca los detectó, no lo informó y en la práctica, se enteraron que Gallo había sido liberado cuando el gendarme estaba llegando a Ezeiza.

Ni Tapia lo hizo porque reboza de maganimidad y justicia sobre los DDHH, ni el gobierno nacional lo puede criticar sin pegarse un tiro en el pie. Sin embargo, la ex Ministra y hoy Senadora anda por los canales amigos con periodistas que no le preguntan más de lo necesario tratando de lavarle la cara a un gobierno donde la improvisación y la mentira, se hacen cada vez más evidente.

Algo que tampoco Bullirch explica y menos aún Monteoliva, es por qué Nahuel Gallo sigue en el edificio de Gendarmería “guardado” por casi cinco días con la excusa de estar sometiéndose a “estudios médicos”?. Raro, como mínimo, sospechoso.

Todo es tan oscuro y absurdo, que cualquier teoría sobre lo sucedido tras el virtual “secuestro” del joven gendarme en un país políticamente “enemigo” de la Argentina, que rompió todo tipo de relaciones políticas e institucionales, es posible y específicamente nos referimos al sentimiento culposo que tiene el gobierno y particularmente Bullrich, cuando no acierta a explicar convincentemente ( o niega o rehuye ) qué hacía el joven gendarme en Venezuela en medio del caos político con el régimen.

Que la hoy senadora siga sosteniendo “que fue porque extrañaba a su familia” es de una infantilidad supina. Y si así fuera, entonces el problema no es de Gallo, es de las autoridades de Gendarmería y de la propia Bullrich por haberlo autorizado. Y si el efectivo se fue sin autorización oficial (cosa que dudo) es doblemente punible el gobierno y los jefes de la Fuerza, por cuanto es un reconocimiento de que no tienen control sobre su personal.

En apariencia, tanto el gobierno como Gendarmería, van por “el mal menor”, prefieren quedar como unos inútiles, antes de reconocer que (posiblemente) Nahuel Gallo haya sido enviado con otros propósitos al país caribeño.

Y si faltaba el sello, acá lo pusieron

Mientras nos rompíamos la cabeza por entender cómo había sido burlado el gobierno por parte de un hombre del kirchnerismo más radicalizado como Tapia, sobre el cual el propio Milei dice luchar, nos enteramos que el Ejecutivo nacional le dio nada menos que el Ministerio de Justicia a Juan Bautista Mahiques, un asiduo concurrente la quinta de Pilar de Toviggino y Tapia, un verdadero cómplice de la patota de la AFA y amigo personal de los investigados. ¿Milei es o se hace?

Lo primero que hizo el nuevo funcionario de Justicia fueron recambios inmediatos en organismos estratégicos como la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) y esto no es menor, son todos los organismo que investigan a la AFA. Más notablemente cómplices, imposible; y el responsable es Javier Milei y su hermana a la que nadie votó.

Bautista Mahiques asumió el cargo de Ministro de Justicia y de Viceministro, Milei puso a Santiago Viola, ex abogado de Lázaro Báez, quien en Comodoro Py fue acusado de plantar testigos falsos en la causa de “la ruta del dinero K”y tiene estrechos vínculos con ex miembros de la ex SIDE K, además de haberse negado a realizarse un test de alcoholemia en un accidente de tránsito fatal. La ética y la honestidad no son el fuerte de este muchacho.

¿Verdad o consecuencia?. No existe forma de pensar bien, ante esta foto patética de la constitución de “la nueva justicia” moldeada en los más profundo de la matriz kirchnerista, mientras el presidente grita a los cuatro vientos que la jefa de la banda es una chorra. El modelo “del tero”: grita en un lugar y pone los huevos en otro.

Por lo tanto, entre tanta mentira, simulación y ordinariez institucional, el caso Nahuel Gallo resume lo que somos como país, la baja calidad institucional que persiste en la Argentina luego de creer que habíamos tocado fondo y el extraño sabor a nada que nos deja ver y corroborar que en el 2023 hicimos gatopardismo puro: cambiamos para que nada cambie. (Agencia OPI Santa Cruz)