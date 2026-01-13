Nahuel Gallo podría ser alcanzado por “la legitimidad del dolor” y transformarse en un candidato elegido por LLA, como el kirchnerismo lo hizo en 20 años

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Estuve repasando distintos artículos periodísticos, donde se han ocupado todo este tiempo de seguir el tema del gendarme argentino Nahuel Gallo que fue a Venezuela y quedó detenido hasta hoy sin información que permita determinar dónde está, cómo está y cuándo será liberado.

A partir del fenómeno político-social que se ha manifestado en la Argentina de los últimos 30 años y conociendo el perfil del político argentino y especialmente del mileísmo, como lo fue el kirchnerismo, el macrismo y el neo-peronismo (acodado y absorbido por el kirchnerismo), me animaría a decir con carácter de certeza, que cuando Nahuel Gallo logre su liberación, además de ser utilizado por LLA para mostrarlo públicamente como un ícono de la influencia que tiene Milei en el Poder internacional liderado por Trump, va a ser tentado para obtener una candidatura a un cargo electivo de cara al 2027 o le asignarán una función pública relacionada con los DDHH o algo parecido. Y la artífice de esa movida va a ser, sin duda, Patricia Bullrich.

Esto demostrará que, aunque desde el gobierno expresen a los gritos que son distintos a los K, políticamente son iguales, hacen lo mismo y utilizan recursos políticos muy similares. Si nada de esto ocurre, me comprometo a pedir públicamente las disculpas de caso.

La utilización del conocimiento público

La tentación de los gobiernos por utilizar la popularidad circunstancial de las personas, en su mayoría desconocidas o anónimas e integrarlas a un partido o a una gestión, es parte del fenómeno de captación que desarrollan los políticos para incorporar a gente que, por determinados hechos (trágicos o no) se instalan mediaticamente y toman cierta notoriedad. Es lo que técnicamente y en el idioma coloquial llamamos: oportunismo.

A estas personas los eligen por la alta imagen positiva y legitimidad social que logran como resultado de un evento determinado quienes hasta ayer era gente anónima y en general, su condición de víctima, sustenta el discurso político y su elección no resulta inherente a sus capacidades técnicas o profesionales, sino porque, básicamente, a los partidos les permite ahorrar costos en publicidad, acercarse al votante o sumar votos por el efecto empático que generan socialmente sus historias que se hacen muy conocidas y su imagen, muy difundida por múltiples canales, medios y redes sociales, comienzan a ser conocidas socialmente como historias de vida y esto los transforman en activos electorales muy eficientes. El kirchnerismo fue el artífice de este uso intensivo de “causas sociales”.

En la historia argentina reciente, existen numerosos casos de personas y familiares directos que, siendo ciudadanos comunes, se convirtieron en figuras públicas y referentes sociales tras haber atravesado tragedias personales o colectivas, aunque no todos se incorporaron políticamente a un partido político, aunque si a los gobiernos.

Podemos mencionar a María Luján Rey madre de Lucas Menghini fallecido en la tragedia de 11 (2012); Paolo Menghini padre de Lucas y ex pareja de María Luján; José Iglesias abogado y padre de una de las víctimas de Cromagnon (2004); Nilda Gómez madre de Mariano Benítez víctima en Cromagnon fundó la ONG “Familias por la Vida” y trabajó activamente en la inspección de locales nocturnos, colaborando incluso con áreas de control gubernamental.

Mucho antes resonó Juan Carlos Blumberg, quizás el caso más emblemático de impacto masivo. Tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel Blumberg en 2004, organizó las marchas más multitudinarias de la historia reciente frente al Congreso. Su presión social derivó en las llamadas “Leyes Blumberg” (reformas al Código Penal) e intentó una carrera política como candidato a gobernador, que el kirchnerismo se encargó de sepultar.

Matias Bagnato, sobreviviente de la “Masacre de Flores” (1994). Se convirtió en figura pública y potenció la Ley de Víctimas.

Viviam Perrone madre de Kevin Sedano (atropellado en 2002) fundó Madres del Dolor; Jimena Aduriz madre de Ángeles Rawson (asesinada en 2013). se convirtió en una voz constante en los medios y foros de justicia.

Diana Malamud tras el atentado a la AMIA (1994), se convirtió en la referente de “Memoria Activa”; Luis Tagliapietra padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan (2017) es abogado de profesión y pasó a representar a las familias de los submarinistas, ganando visibilidad pública por su enfrentamiento con la cúpula militar y política de aquel momento.

El kirchnerismo suma partidarios

Hay personas que tras eventos traumáticos o luchas sociales, se alinearon con el proyecto político kirchnerista y ocuparon cargos, como es el caso de Victoria Donda hija de desaparecidos nacida en la ESMA. Inició su carrera legislativa en 2007 dentro del Frente para la Victoria (a través de Libres del Sur). Tras años en la oposición, regresó al espacio kirchnerista y fue nombrada Presidenta del INADI (2019-2022) durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Horacio Pietragalla nieto recuperado Nº 75. El kirchnerismo lo puso en DDHH, fue Diputado Nacional por el Frente para la Victoria y luego ocupó el cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Nación (2019-2023), desde el 10 de diciembre es Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y ocupará esa banca hasta 2029.

Juan Cabandié nacido en la ESMA como Donda. Su discurso en la ESMA en 2004 fue un hito para el kirchnerismo. Fue Legislador porteño, Diputado Nacional y Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019-2023).

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado (hallado muerto en 2017). Si bien no ha ocupado cargos ejecutivos de alto rango, ha integrado listas electorales y ha mantenido una vinculación estrecha con los movimientos sociales y políticos del kirchnerismo.

Resumen de la dinámica

El kirchnerismo tuvo una política muy activa de incorporar a las estructuras del Estado a familiares de víctimas del terrorismo de Estado (dictadura), integrándolos a través de organismos como la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI o listas de diputados, como vimos anteriormente; las víctimas de tragedias ferroviarias o inseguridad ciudadana ocurridas durante sus mandatos (como Once o el caso Blumberg) tendieron a alinearse con fuerzas opositoras o a mantener organizaciones civiles independientes debido a que sus reclamos de justicia apuntaban directamente contra funcionarios del gobierno de turno.

Sin embargo, absolutamente todos se destacaron por la transformación de su identidad, ya que comenzaron a ser reconocidos por sus vínculos con las víctimas, algunos lograron modificación de leyes y la popularidad de muchos de ellos suele apoyarse en la legitimidad que les da la sociedad, de lo cual carecen los políticos tradicionales.

En este marco es que me animo a adelantar con total convicción, que el Presidente Javier Milei y su operadora política la señora Patricia Bullrich, actuarán exactamente de la misma manera que lo hizo el kirchnerismo, en especial, con aquellas personas que (según ellos) representaron y/o representan un hecho político alineado con su proyecto político y en este caso, como lo demuestra la práctica desde el 2003 a 2023 fueron incorporados en cargos públicos del gobierno nacional (también en muchas provincias) y/o fueron parte de alguna lista en las elecciones a todo tipo de cargos en las sucesivas campañas. ¿Será Nahuel Gallo el nuevo candidato de LLA?. (Agencia OPI Santa Cruz)