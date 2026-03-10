Trump amenaza con atacar a Irán si bloquea el Estrecho de Ormuz

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes una amenaza militar directa contra Irán al advertir que su administración ejecutará una ofensiva veinte veces más fuerte si Teherán bloquea el tránsito de petróleo en el Estrecho de Ormuz. La declaración del mandatario surge como respuesta inmediata a la reciente escalada de tensión en la región, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un buque petrolero durante el transcurso del último fin de semana.

El incidente en este corredor estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico representa un punto crítico para el comercio energético global. Según el comunicado emitido por el cuerpo militar iraní tras el ataque, el paso marítimo se encontraría actualmente cerrado al tráfico debido al avance del conflicto. Esta situación precipitó la dura advertencia de Washington frente a la posibilidad concreta de una interrupción a gran escala en los flujos internacionales de suministro de crudo.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump detalló la magnitud de la represalia planificada al asegurar que si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora. El endurecimiento del tono presidencial expone la determinación táctica del gobierno norteamericano de atacar infraestructuras vitales, tal como lo indicó al sentenciar que eliminarán objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación.

- Publicidad -

La retórica expuesta desde la Casa Blanca consolida un escenario de extrema fragilidad en la política de Medio Oriente donde los intereses económicos rigen la estabilidad internacional. En el tramo final de su mensaje público, Trump dirigió una última intimación al gobierno de Teherán al expresar que muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, aunque añadió que espera y reza para que eso no suceda. Los hechos de las últimas horas confirman que la disputa geopolítica y militar por el control del estrecho mantiene a ambas naciones al borde de un enfrentamiento armado directo. (Agencia OPI Santa Cruz)