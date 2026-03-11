El Gobierno descarta un pacto político con la AFA

- Publicidad -

Karina Milei cruzó fuertemente a Gregorio Dalbón por el expediente que investiga una presunta evasión. El abogado representa judicialmente a la AFA y pretendía alcanzar un acuerdo extrajudicial.

El letrado encendió la polémica al afirmar que la investigación ostenta un carácter meramente político. El defensor aseguró a los medios que resolvería el tema de forma directa con la Secretaria General de la Presidencia.

La respuesta llegó de inmediato a través de las redes sociales oficiales. La funcionaria advirtió que los culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley y ratificó que el caso recae sobre la Justicia porque con ella no tienen nada que arreglar.

El Gobierno cerró filas rápidamente detrás de esta contundente declaración pública. Javier Milei irrumpió en las plataformas digitales para respaldar el mensaje y catalogó el texto como palabras de El Jefe.

De acuerdo a la información oficial, el Ministro de Justicia Juan Pablo Mahiques reforzó la postura gubernamental. El responsable del área recordó que la República Argentina sostiene el debido proceso mediante normas de jerarquía constitucional.

El funcionario destacó el rol de los tratados internacionales de derechos humanos para garantizar la independencia judicial. El titular de la cartera confirmó que el Estado aporta toda la información necesaria a la Justicia para agilizar las investigaciones.

Y es que las autoridades exigen investigar con total seriedad los delitos denunciados. El ministro reclamó juzgar a todos los responsables conforme a derecho y sin ningún tipo de acuerdo político. (Agencia OPI Santa Cruz)