Victoria Villarruel difunde fuertes críticas contra Manuel Adorni

La interna oficial sumó un nuevo y escandaloso capítulo en las redes sociales. La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, compartió mensajes de sus seguidores para atacar duramente al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El dardo político apuntó directamente al viaje del funcionario junto a su esposa Bettina Angeletti con destino a Nueva York. La titular del Senado utilizó esta maniobra para despegarse nuevamente del Gobierno Nacional.

Lo cierto es que la publicación avaló fuertes críticas contra las promesas del Presidente Javier Milei sobre el fin de la denominada “casta“. Un usuario escribió irónicamente que menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política.

Otra de las capturas compartidas por la abogada afirmaba que el propio vocero aclaró que Victoria Villarruel no es parte de esto. El texto dejaba en evidencia la enorme distancia entre la mandataria y el resto de los ministros.

El golpe más letal del mensaje cuestionó el pretexto esgrimido para el viaje a Estados Unidos. El texto remarcaba que el funcionario justificó la travesía por un trabajo muy sacrificado y remataba con la frase “chau, me voy a la m…..”

De acuerdo a los datos analizados, el vínculo entre el Presidente y su compañera de fórmula acumula meses de ruptura total. Ambos dirigentes cruzan reproches constantes a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales.

Sin embargo, Javier Milei descartó pedirle la dimisión durante su última entrevista pública. El economista afirmó que ella es quien debe decidir su continuidad y recordó firmemente que los eligieron hasta el 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)