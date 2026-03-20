El Calafate y Bariloche encabezan los destinos con picos de ocupación superiores al 90 por ciento

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Aerolíneas Argentinas proyecta transportar un total de 210 mil pasajeros entre este viernes y el próximo martes 25 de marzo. La cifra responde al flujo estacional por el fin de semana largo, donde la compañía estatal asegura haber alcanzado una ocupación promedio del 82% en toda su red de vuelos.

Este viernes se presenta como la jornada de mayor tensión técnica para la firma. Se estima el traslado de más de 39 mil pasajeros, lo que marcará el pico operativo del periodo.

El Calafate y Bariloche concentran la mayor demanda turística

El segmento de cabotaje sigue siendo el motor principal de la operadora, con destinos como Bariloche, Córdoba, Iguazú, Ushuaia y El Calafate registrando picos de demanda que superan el 90% de las plazas disponibles. En el ámbito internacional, la empresa reportó un crecimiento en las rutas hacia Río de Janeiro y San Pablo, buscando captar divisas en el mercado regional.

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Esta supuesta optimización de la red ocurre en un contexto donde la conectividad aérea es auditada bajo lupa por su peso en las cuentas públicas y la eficiencia de sus rutas. La empresa intenta demostrar capacidad de respuesta ante la alta estacionalidad, reforzando frecuencias en los destinos con mayor retorno operativo.

La compañía refuerza su rol en la conectividad estacional tras un periodo de readecuación de vuelos, mientras el mercado financiero observa si estos niveles de ocupación logran mitigar el déficit estructural de la firma. (Agencia OPI Santa Cruz)