Diputados inició el debate de la Ley de Glaciares con gritos y tensión

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El Anexo C de la Cámara de Diputados albergó este miércoles una tensa primera audiencia pública destinada a la reforma de la Ley de Glaciares. Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, abrieron la jornada a las 10:00 bajo un clima de abierta confrontación entre legisladores y expositores.

La sesión transcurrió entre protestas y gritos de “fuera la minería” que partían desde los asientos de los oradores convocados. El oficialismo y los sectores que respaldan el proyecto sufrieron interrupciones constantes y abucheos durante sus intervenciones, lo que obligó a los moderadores a intervenir en reiteradas oportunidades para intentar mantener el orden administrativo.

El conflicto escaló hacia el plano legislativo cuando los diputados Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique protagonizaron un cruce verbal directo. Los legisladores discutieron por la metodología de la sesión y las limitaciones impuestas a la cantidad de oradores permitidos, un reclamo que la oposición mantuvo durante toda la mañana.

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Marcelo Alberto Arteaga, proveniente de la provincia de Chubut, inauguró la lista de oradores con un informe sobre la situación ambiental en Las Heras. El expositor detalló los siguientes puntos críticos:

Desaparición de caudales: solo quedan dos arroyos en la zona y presentan niveles de contaminación.

Pasivos ambientales: tras el retiro de la actividad petrolera, el territorio solo conserva basurales y campamentos abandonados.

Crisis hídrica: la población cuenta con servicio de agua potable solo 4 de los 7 días de la semana.

de la semana. Costo de vida: el valor del litro de agua ya supera el precio de los combustibles en la localidad.

En la vereda opuesta, el Ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo una defensa cerrada de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado. El funcionario sanjuanino rechazó lo que denominó una “falsa dicotomía” entre la protección del recurso hídrico y la actividad extractiva. Según los datos técnicos presentados por el titular de la cartera productiva, la minería consume únicamente el 0,50% del agua disponible en su provincia.

La ex diputada nacional y referente gremial, Marta Maffei, aportó el análisis jurídico contra la reforma impulsada por el Ejecutivo. La ex legisladora de la Coalición Cívica sostuvo que el proyecto ignora los presupuestos mínimos establecidos en la Constitución Nacional para todo el territorio argentino.

La jurista y gremialista de la histórica “Carpa Blanca” señaló que la propuesta normativa viola el Convenio 169 de la OIT y contradice los tratados ambientales vigentes al presentar un carácter regresivo en materia de protección. Maffei calificó la iniciativa como una estructura con fachada federal que busca otorgar discrecionalidad operativa a las administraciones provinciales sobre recursos estratégicos. (Agencia OPI Santa Cruz)