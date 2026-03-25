El Ministro Mahiques impulsa reforma penal tras cita en Olivos

- Publicidad -

El Gobierno nacional inició formalmente el diseño de un nuevo Código Penal tras el cónclave en la Quinta de Olivos. El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, recibió el aval del Presidente Javier Milei para avanzar con la normativa.

Una serie de plataformas digitales sirvieron al funcionario para comunicar los ejes de esta transformación legislativa inmediata. Los datos analizados indican que el Ejecutivo enviará primero reformas parciales al Congreso de la Nación para acelerar los tiempos.

La agenda técnica prioriza el endurecimiento de penas y la creación de nuevas figuras delictivas según el reporte oficial. El plan nacional busca corregir asimetrías legales mediante una armonización general del esquema de sanciones penales en Argentina.

- Publicidad -

Ese catálogo de delitos a combatir abarca desde estafas piramidales hasta la problemática de los motochorros en los centros urbanos. La reforma incluye específicamente los ataques denominados salideras y entraderas junto al accionar de las “viudas negras”.

Los técnicos del Ministerio de Justicia redactarán artículos específicos sobre daño animal y la organización de picadas ilegales. La normativa endurecerá los controles sobre la tenencia de armas en cárceles y regulará situaciones vinculadas a cuestiones migratorias.

Y es que la centralidad de las víctimas constituye el eje doctrinario de esta nueva etapa penal para el país. El Presidente Javier Milei ratificó su compromiso con estos cambios estructurales durante la reunión de trabajo mantenida esta semana. (Agencia OPI Santa Cruz)