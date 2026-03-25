La Justicia negó la salida a Claudio Tapia

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El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó hoy el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país. La resolución judicial responde a la causa que investiga a la entidad rectora del fútbol nacional por la retención indebida de aportes previsionales de sus trabajadores.

Claudio Tapia pretendía ausentarse del por un plazo de 60 días, una solicitud que ingresó a los tribunales apenas 78 días antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El magistrado analizó el planteo y determinó que las condiciones presentadas por el dirigente carecen de sustento técnico para flexibilizar las restricciones vigentes sobre su movilidad internacional.

El magistrado Diego Amarante fundó su decisión en las siguientes deficiencias detectadas en la presentación del dirigente:

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Imprecisión en los motivos alegados para justificar la salida del país.

Falta de actualidad en la documentación respaldatoria entregada al juzgado.

Antecedentes de conducta reseñados en el expediente que impiden el examen de proporcionalidad.

La defensa del titular de la AFA intentó utilizar como argumento autorizaciones de mayor extensión otorgadas por el mismo tribunal en otros legajos judiciales. No obstante, el magistrado sostuvo que la facultad de permitir viajes al exterior se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular. En este proceso, el juez verificó que el pedido de Tapia carece de la solidez necesaria para acceder a lo peticionado.

La investigación sobre la AFA centra su eje en el presunto manejo irregular de los fondos destinados a las obligaciones de seguridad social. Según se desprende de la información oficial, el Juzgado Penal Económico mantiene la medida cautelar para garantizar la comparecencia de los responsables ante las instancias del proceso penal.

El fallo de Amarante bloquea cualquier intento de Claudio Tapia por trasladarse al exterior durante la etapa de preparación previa a la cita mundialista. El dirigente deberá permanecer en territorio nacional mientras la justicia profundiza el análisis sobre la retención de los fondos que la entidad deportiva debió liquidar a los organismos estatales. (Agencia OPI Santa Cruz)