Paritarias estancadas. Municipales exigen respuestas en Ushuaia

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(Ushuaia – OPI TdF) – Los empleados municipales de Ushuaia, exigen la apertura urgente de las negociaciones paritarias. La planta estatal acusa al Intendente Walter Vuoto de frenar la discusión salarial y de ocultar una propuesta concreta frente a la inflación. Los trabajadores denuncian un bloqueo político absoluto por parte de la administración local para tratar el descongelamiento de sus ingresos.

El esquema de protestas comenzó formalmente el pasado 25 de marzo. Las bases sindicales activaron un estado de alerta que incluye múltiples asambleas y reuniones informativas en las distintas áreas operativas. Un documento público rubricado por el personal señala directamente a la conducción municipal por omitir las convocatorias formales correspondientes.

Los trabajadores plasmaron su reclamo mediante un texto contundente. “Ante la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal, exigimos la convocatoria urgente para discutir la pauta salarial”, advirtieron los manifestantes. El escrito detalla el cronograma de acción gremial y ratifica las medidas vigentes: “Estado de alerta, reuniones informativas y asambleas”.

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La organización pautó el próximo movimiento de fuerza para el viernes 27 de marzo a las 10 horas. Los empleados ocuparán el hall central del edificio municipal situado sobre la calle Arturo Coronado. Esta asamblea general agrupa a todos los sectores y definirá el esquema de acciones directas para los próximos días.

Las exigencias exceden la recomposición porcentual de los sueldos. El personal reclama mejoras inmediatas en las condiciones laborales de las dependencias públicas e intimó al Ejecutivo a transparentar los canales de diálogo reales. Los voceros de la protesta responsabilizan a la gestión local por el deterioro sostenido del poder adquisitivo.

El plan de lucha mantiene una postura estricta y supedita la actividad normal del municipio a la presentación de una oferta oficial. El cierre del comunicado gremial anticipa el nivel de tensión existente entre las partes: “En defensa del salario y las condiciones laborales. ¡Sin respuesta, hay lucha!”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)