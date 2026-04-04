Milei denuncia campaña contra su Gobierno

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El presidente Javier Milei expuso hoy una campaña de operaciones mediáticas orquestada desde el extranjero contra su gestión. El mandatario calificó los hechos como un “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia“, tras conocerse la injerencia de intereses rusos en la prensa nacional.

Los datos probatorios surgen del análisis de 76 documentos filtrados. El medio africano The Continent consiguió los registros originales, mientras que un consorcio periodístico integrado por el portal inglés openDemocracy procesó y validó la información sobre la estructura transnacional.

Bajo el nombre en código “La Compañía“, la organización rusa ejecutó un plan sistemático para desacreditar a la administración de La Libertad Avanza. La filtración detalla la logística de la operación con los siguientes datos precisos:

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Ventana temporal: acciones ejecutadas entre junio y octubre de 2024 .

. Financiamiento: giro de US$ 283 mil para sostener la estrategia de ataque.

para sostener la estrategia de ataque. Volumen operativo: elaboración de al menos 250 artículos críticos .

. Alcance local: penetración en más de 20 medios de Argentina .

de . Foco narrativo: desgaste directo sobre la figura de Javier Milei y la postura exterior del país respecto a Ucrania.

Mediante el uso de firmas inexistentes y contenido íntegramente fabricado, los operadores rusos publicaban sistemáticamente malas noticias. Los textos apócrifos machacaban sobre la situación económica nacional y amplificaban el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal implementadas por el Ejecutivo. Las publicaciones también buscaban dinamitar las relaciones exteriores al exacerbar las tensiones diplomáticas con los gobiernos de la región.

“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande”, advirtió el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X. El Presidente garantizó que la administración central llegará “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.

Antecedentes de organismos oficiales y organizaciones civiles respaldan la actual filtración internacional. Durante el año 2025, el Gobierno nacional informó la detección de una presunta red de agentes rusos operando en el territorio. En forma paralela a este hallazgo estatal, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reportó y denunció los mecanismos específicos de la desinformación de Rusia dentro de nuestras fronteras. (Agencia OPI Santa Cruz)