ADEPA alerta sobre injerencia externa en medios locales

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió una fuerte advertencia institucional tras acceder a los reportes recientes de un consorcio internacional de periodistas. Los documentos exponen una presunta campaña de espionaje y desinformación originada en el exterior, planificada específicamente para desacreditar al gobierno de la República Argentina mediante la infiltración de contenidos en diarios locales.

Mediante un comunicado oficial, la cúpula de la institución calificó la maniobra como una injerencia externa inaceptable. El operativo internacional busca alterar el debate público democrático al simular la producción de noticias profesionales, según detallan los directivos del sector.

El accionar ilegítimo corrompe la misión básica del periodismo y amenaza de forma directa la confianza pública en los medios de comunicación. Los representantes gremiales exigieron frenar cualquier ataque generalizado que pretenda utilizar este episodio aislado para cuestionar la labor de toda la prensa nacional.

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Frente a la gravedad del caso, ADEPA envió una directiva a los directores de noticias del país para reivindicar la responsabilidad editorial. La instrucción exige ejecutar tres acciones inmediatas:

Extremar los filtros y procesos de verificación de datos.

Profundizar la fiscalización sobre el origen exacto de las fuentes.

Garantizar la trazabilidad absoluta del material informativo antes de publicarlo.

El texto corporativo culmina con un requerimiento directo a las autoridades jurisdiccionales competentes. Los referentes periodísticos ordenaron investigar los hechos denunciados hasta las últimas consecuencias y reclamaron adoptar medidas técnicas preventivas para bloquear futuras prácticas de inteligencia sobre el ecosistema de medios. (Agencia OPI Santa Cruz)