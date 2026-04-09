La Justicia federal rastrea las adquisiciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete

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La operación de compraventa eludió el cobro de intereses mediante un saldo a pagar a doce meses. Los tribunales indagan el origen de los fondos y el diseño del instrumento jurídico.

La estructuración de dos compras inmobiliarias mediante pagos diferidos a tasa cero fundamenta la actual investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expediente tramita en los tribunales de Comodoro Py y recae bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita.

La escribana Adriana Nechevenko, responsable técnica de convalidar los títulos de dominio en el barrio porteño de Caballito y en el country de Exaltación de la Cruz, acudió este miércoles a los juzgados de Retiro para ampliar su indagatoria. Posteriormente, durante una entrevista en el streaming de Infobae, la notaria ratificó el procedimiento utilizado por el funcionario: “Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”.

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El andamiaje de la operación expone una secuencia de ejecución atípica:

Entrega de un capital inicial pactado unilateralmente entre el vendedor y el comprador.

Conformación de un pasivo residual con fecha de cancelación rígida a doce meses .

. Inexistencia de un esquema de cuotas y eximición total de intereses sobre el saldo.

Los parámetros del mercado inmobiliario imponen el cobro de una prima por el riesgo de diferir pagos patrimoniales. Los acuerdos rubricados a favor de Adorni anulan ese recargo financiero mediante una figura de pacto entre partes que, además, permite establecer prórrogas arbitrarias sobre los plazos originales.

La declaración presencial de Nechevenko ante la fiscalía insumió más de dos horas. La encargada de los registros notariales desestimó la participación de terceras personas o financistas en el armado de la red de pagos y afirmó que el propio ministro ofició como enlace directo con los vendedores de ambos inmuebles. (Agencia OPI Santa Cruz)