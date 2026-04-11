Un adolescente fue atacado por un perro raza pitbull en Río Grande

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(OPI TdF) – Un adolescente sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro raza pitbull en el barrio Chacra 11 de Río Grande.

La víctima es un joven de 16 años que caminaba junto a una amiga en la intersección de las calles Playero Rojizo y Águila Mora donde un perro se abalanzó sobre el adolescente y lo mordió en la pierna derecha.

Tras varios segundos de ataque, el joven pudo desprenderse de las mordidas del pitbull, que se dio a la fuga.

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El joven fue trasladado al hospital y recibió tres puntos de sutura y parte de la herida al aire libre para evitar infecciones.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría Quinta, identificando el domicilio donde reside el perro y se proseguirá en una presentación judicial contra los dueños del animal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)