La CGT moviliza gremios hacia la Plaza de Mayo junto a movimientos sociales

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La caída del poder adquisitivo y el freno a las transferencias de planes sociales empujan a la CGT a reactivar la protesta callejera contra la gestión de Javier Milei. La central obrera oficializó una movilización a la Plaza de Mayo programada para el próximo 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador, sumando a sus filas a sectores de la Iglesia críticos del rumbo económico y a la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La cúpula de la UTEP, comandada por Alejandro “Peluca” Gramajo, cerrará filas la próxima semana con el triunvirato cegetista en el histórico edificio de la calle Azopardo. Durante la cumbre, la mesa ejecutiva presentará un informe pormenorizado sobre el daño territorial que genera el recorte de fondos aplicado por el Ministerio de Capital Humano, cartera que ejecutó la suspensión del plan Volver al Trabajo.

La hoja de ruta del conflicto social escalonó la tensión contra el Gobierno bajo la siguiente secuencia operativa:

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Cortes de rutas y bloqueos de accesos liderados por la UTEP durante los últimos días.

durante los últimos días. Movilización masiva al centro del poder político fijada para el 30 de abril .

. Plenario de 1.500 delegados convocado para el 1 de mayo por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

Detrás de este esquema de movilización se encolumnan colectivos como el Frente Piquetero y Libres del Sur, junto al armado del FreSU que aglutina fuerzas de la CGT y las CTA. “La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa a todos”, objetaron desde el bloque sindical al justificar la necesidad de avanzar con la derogación de la reforma laboral oficialista y construir un nuevo programa obrero.

La estructura técnica de este frente multisindical agrupa a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El entramado incorpora también a Capitanes y Patrones, los gremios aeronáuticos (APA, APLA y UPSA), FETIA, SVYARA, ATEPSA, CTERA, CONADU, sindicatos docentes, ferroviarios y más de 140 organizaciones de diversas centrales obreras.

En paralelo al movimiento gremial, distintos sectores industriales comenzaron a tejer acuerdos subterráneos con los líderes de la calle Azopardo. Actores empresarios, con terminales en el grupo Techint, dialogan con la cúpula sindical para emitir un documento conjunto contra La Libertad Avanza, exigiendo protección para la industria nacional ante la pérdida de fuentes laborales concentrada en la provincia de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)