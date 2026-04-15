El consumo privado cae 2,6% interanual en marzo y golpea el bolsillo

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El indicador acumula una retracción del 2% en el trimestre. El nivel de compras familiares cede frente al ajuste macroeconómico.

Los números del Índice de consumo privado (ICP-UP) marcan un retroceso interanual del 2,6% durante marzo. El nivel de gasto de los hogares ratifica una dinámica bajista y opera por debajo de los valores exactos del año anterior.

El informe expone la licuación real de la microeconomía y el impacto directo sobre el poder adquisitivo. La Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) elabora esta estadística para auditar la evolución de la demanda interna.

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El desglose de los datos documenta el comportamiento de las billeteras a través de las siguientes cifras exactas.

Una retracción interanual del 2,6% en el mes de marzo .

en el mes de . Un repunte mensual del 0,7% en comparación con febrero .

en comparación con . Una contracción del 2% para el cierre del primer trimestre de 2026.

El reporte privado aplica un modelo matemático técnico estructurado como regresión lineal múltiple. El equipo académico procesa y pondera diversos indicadores económicos de frecuencia mensual para calibrar la actividad comercial.

Los estadísticos utilizan este entramado de fórmulas predictivas para anticipar la publicación de las cifras oficiales del INDEC. El cálculo empírico definitivo clausura el desempeño del periodo con la caída consolidada del 2%. (Agencia OPI Santa Cruz)