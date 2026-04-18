El gremio bancario acumula 9,4% de suba salarial en el trimestre

Un 3,4% de ajuste inflacionario eleva el piso salarial bancario a $2.259.305,03
El acuerdo paritario consolida un 9,4% de incremento durante el primer trimestre del año. El bono sectorial supera los $2.014.092,28 y el gremio retoma la discusión formal en tres meses.
La Bancaria y las cámaras empresariales del sector financiero cerraron la paritaria correspondiente a marzo. Los representantes sindicales y patronales firmaron un aumento del 3,4% que replica el índice de inflación mensual e impacta de lleno sobre todas las remuneraciones remunerativas y no remunerativas de los empleados.
El mecanismo salarial ata los ingresos directamente al ritmo de los precios. La fórmula de actualización toma como base de cálculo estricta los haberes de diciembre del año anterior y aplica el porcentaje acordado incluso sobre los adicionales. De acuerdo a la documentación financiera del acuerdo, la actualización fija la siguiente estructura de ingresos:
- El salario básico inicial salta a $2.259.305,03.
- El bono mínimo por el Día del Bancario asciende a $2.014.092,28.
- El incremento salarial acumulado durante el primer trimestre de 2026 trepa al 9,4%.
El acta paritaria homologa la continuidad de este mismo esquema de ajuste porcentual automático para las liquidaciones de abril y mayo. El gremio y las instituciones financieras tienen fijada la reapertura de la mesa de negociación principal en junio. (Agencia OPI Santa Cruz)