El gremio bancario acumula 9,4% de suba salarial en el trimestre

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Un 3,4% de ajuste inflacionario eleva el piso salarial bancario a $2.259.305,03

El acuerdo paritario consolida un 9,4% de incremento durante el primer trimestre del año. El bono sectorial supera los $2.014.092,28 y el gremio retoma la discusión formal en tres meses.

La Bancaria y las cámaras empresariales del sector financiero cerraron la paritaria correspondiente a marzo. Los representantes sindicales y patronales firmaron un aumento del 3,4% que replica el índice de inflación mensual e impacta de lleno sobre todas las remuneraciones remunerativas y no remunerativas de los empleados.

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El mecanismo salarial ata los ingresos directamente al ritmo de los precios. La fórmula de actualización toma como base de cálculo estricta los haberes de diciembre del año anterior y aplica el porcentaje acordado incluso sobre los adicionales. De acuerdo a la documentación financiera del acuerdo, la actualización fija la siguiente estructura de ingresos:

El salario básico inicial salta a $2.259.305,03 .

. El bono mínimo por el Día del Bancario asciende a $2.014.092,28 .

. El incremento salarial acumulado durante el primer trimestre de 2026 trepa al 9,4%.

El acta paritaria homologa la continuidad de este mismo esquema de ajuste porcentual automático para las liquidaciones de abril y mayo. El gremio y las instituciones financieras tienen fijada la reapertura de la mesa de negociación principal en junio. (Agencia OPI Santa Cruz)