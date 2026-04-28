Balearon a un joven en Comodoro Rivadavia: se encuentra en grave estado

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un joven identificado como Brian Silva, de 27 años, se encuentra en grave estado tras ser baleado en una vivienda del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia.

El violento acto ocurrió el domingo por la tarde en la zona sur de la ciudad chubutense cuando el joven recibió al menos dos disparos y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

El tiroteo se produjo en una casa de calle Lorenzo Rey al 1900 entre personas que compartían bebidas alcohólicas, donde acudieron efectivos de la policía de Chubut alertados por los disparos y donde se constató la presencia de una persona con heridas de arma de fuego.

- Publicidad -

La víctima tenía un impacto de proyectil en el abdomen y un posible roce de bala en la zona de la nuca.

Según una testigo del lugar, vio a la víctima momentos antes tomando bebidas alcohólicas en la vía pública junto a otros dos hombres.

Uno de los hombres presente en la vivienda se quedó junto al joven herido y el presunto responsable de los disparos se dio a la fuga.

Durante el procedimiento se detuvo a uno de los implicados para realizar el dermotest y se llevaron adelante las pericias junto al secuestro de un arma de fuego calibre 32, junto con tres vainas servidas del mismo calibre, elementos que serán sometidos a análisis en el marco de la investigación. (Agencia OPI Chubut)