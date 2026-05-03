AMET criticó descuentos por días de paro en la docencia

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El secretario general de la Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio criticó los descuentos realizados sobre los docentes que llevaron adelante medidas de fuerza durante abril y que en algunos casos “implicó entre 400 a 500 mil pesos menos en sus haberes”.

El dirigente gremial expresó su malestar en la situación de los docentes de educación técnica que se adhirieron a las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales.

“Nos descontaron por el derecho a reclamar, encima que no llegamos a fin de mes y tenemos salarios congelados” sostuvo Basiglio.

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El dirigente reconoció que “siempre nos descontaron, pero no es un buen momento para quitarle dinero a los trabajadores” y reclamó la reapertura de la subcomisión laboral entendiendo que desde AMET “no hicimos paro y se levantaron los encuentros”.

Basiglio sostuvo que “la canasta básica en Santa Cruz ronda los 2.700.000 pesos, mientras que un docente ingresante percibe cerca de 1.200.000. La brecha se aleja cada vez más”. (Agencia OPI Santa Cruz)