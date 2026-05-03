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(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS depositará el jueves 7 de mayo de 2026 los salarios de la Administración Pública y la totalidad de la Ayuda Material Didáctico anual para los docentes. Los titulares percibirán los fondos a partir de las 00:00 horas del viernes 8 de mayo de 2026, de acuerdo a los datos analizados en la comunicación oficial.

El esquema de liquidación incorpora todas las obligaciones previsionales y asistenciales vigentes. La administración provincial concretará los depósitos de los Planes y Pensiones RUPE, Vejez y la Tarjeta Bienestar. La orden de transferencia abarca también los pagos para los trabajadores de los Poderes y Entes descentralizados, Veteranos y el personal de los Colegios Privados.

El texto gubernamental justifica este cronograma como un esfuerzo financiero extraordinario frente al escenario de crisis que atraviesa la región. El aparato comunicacional del Estado califica el abono en una sola cuota de la Ayuda Material Didáctico como un logro inédito de gestión operativa. Los datos indican que el Ejecutivo provincial simplemente cumple con el abono de compromisos salariales ineludibles.

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El documento sostiene que la administración busca mantener ordenadas las cuentas mediante el control estricto de las finanzas. Las autoridades de Tierra del Fuego promocionan el cumplimiento de estas fechas de pago como una política activa de desarrollo. El discurso oficial presenta el pago ordinario mensual de salarios e ítems fijos como una medida excepcional contra la recesión económica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)