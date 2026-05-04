ATE va a un paro de 96 horas por reclamo salarial

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz profundizó esta semana las medidas de fuerza y resolvió un paro general de 96 horas en toda la provincia en reclamo de mejoras salariales y laborales.

El gremio mayoritario de los trabajadores estatales hará una medida de fuerza desde el martes al viernes y mantiene una protesta frente al Ministerio de Salud y Ambiente en reclamo de mejoras laborales.

En un comunicado, ATE señaló que “cada día que el gobierno no convoca a paritarias lo pagamos con el deterioro de la calidad de vida”.

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Además, señalaron que en lo que va del 2026 hay “un congelamiento salarial criminal” y destacaron el reclamo de una mesa de discusión salarial para establecer la pauta de recomposición para este año. (Agencia OPI Santa Cruz)