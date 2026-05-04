El rechazo al Gobierno superó el 64 por ciento

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La consultora Zuban-Córdoba y Asociados registró un rechazo social contundente hacia la administración nacional. Las mediciones detectaron niveles críticos en la figura presidencial y sus principales voceros.

La desaprobación ciudadana contra el gobierno de Javier Milei alcanzó el 64,5% durante el inicio de este mes de mayo. Apenas un 34,3% de los encuestados respalda las medidas de la administración central. La firma encuestadora Zuban-Córdoba y Asociados publicó hoy estos indicadores y confirmó que el malestar social adquirió una base sólida.

Los técnicos de la consultora recolectaron los datos entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026. El operativo abarcó un universo exacto de 2.000 casos en todo el país, enfocado en personas mayores de 16 años. La ficha técnica del estudio garantiza un nivel de confianza del 95% y presenta un margen de error del +/- 2%.

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El sondeo nacional cristaliza una caída libre en los números del oficialismo. Los analistas del informe remarcaron la consolidación de una tendencia de desgaste, superando las variaciones coyunturales típicas. El trabajo dictamina que el Ejecutivo padece problemas políticos severos al promediar la mitad del mandato.

Una clara fractura sociológica expone los puntos débiles de la base electoral libertaria. Casi el 70% de las mujeres encuestadas reprueba el rumbo de la gestión nacional. Este indicador supera por casi 10 puntos el volumen de rechazo detectado en el segmento masculino.

La firma encuestadora precisó que este diferencial requiere la atención urgente del equipo político gubernamental. El informe califica esta brecha de género como una señal estructural y proyecta dificultades profundas para perforar el techo electoral de cara a los comicios del año 2027.

Siete de cada diez entrevistados claman por una modificación en la conducción del Estado. El relevamiento detalla que un 71,2% de los argentinos exige un recambio gubernamental. Los autores del muestreo afirmaron que, en cualquier otro escenario histórico, esta cifra operaría como el obituario del gobierno de turno.

La falta de un liderazgo opositor amortigua el peso de este descontento social. El documento aclara que la exigencia de cambio choca con la ausencia de una alternativa concreta para el electorado. La consultora sentenció que el oficialismo cedió la iniciativa política frente a una oposición que carece de articulación.

Las métricas individuales de los funcionarios ratifican este escenario complejo para la Casa Rosada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retiene el mejor diferencial dentro del esquema oficial, pese a registrar una imagen negativa del 55,5%. El presidente de la Nación, Javier Milei, perforó esa barrera y alcanzó un nivel de rechazo del 60,6%.

El daño reputacional castiga con mayor dureza al círculo de extrema confianza del mandatario. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, superaron el umbral del 65% de imagen negativa de acuerdo a las tabulaciones finales del estudio. (Agencia OPI Santa Cruz)