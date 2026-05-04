Tierra del Fuego descarta contagios de hantavirus en Ushuaia

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(OPI TdF) – Las autoridades sanitarias provinciales desmienten vínculos epidemiológicos con el evento del buque MV Hondius. El gobierno fueguino expone la falta de notificaciones oficiales por parte del Ministerio de Salud de la Nación y ratifica la ausencia histórica de la enfermedad en el territorio.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur descartó hoy nexos epidemiológicos locales con el presunto brote de hantavirosis a bordo del crucero MV Hondius. La cartera sanitaria formalizó esta postura tras advertir que el Ministerio de Salud de la Nación omite enviar comunicaciones oficiales o extraoficiales sobre la crisis que reportan los medios internacionales.

De acuerdo a los datos analizados, Tierra del Fuego carece de casos positivos de hantavirosis en toda su historia epidemiológica. La zona endémica patagónica abarca exclusivamente los sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde el bosque andino genera las condiciones de humedad requeridas por el virus.

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Los registros científicos identifican al ratón colilargo, denominado Oligoryzomys longicaudatus, como el principal reservorio del patógeno en la región sur. Los investigadores sostienen un debate técnico sobre una subespecie llamada Oligoryzomys longicaudatus magallanicus, documentada tanto en el sector argentino como en el chileno de Tierra del Fuego. Los estudios actuales carecen de evidencia concluyente sobre el potencial de este roedor específico para alojar y transmitir la enfermedad.

La estadística epidemiológica nacional contabiliza exactamente 32 casos de hantavirosis desde enero de 2026 hasta la actual semana de registro. Las provincias de Buenos Aires, Salta, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y Jujuy concentran la totalidad de estos contagios documentados en el país.

El buque MV Hondius inició su temporada de operaciones antárticas durante noviembre desde el puerto de Ushuaia. El último zarpe de la embarcación desde la provincia ocurrió el 1 de abril de 2026, cuando la nave fijó rumbo hacia las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena. Los itinerarios navieros exponen un recambio concreto de pasajeros y tripulación durante ese trayecto operativo.

Las autoridades provinciales desconocen las identidades de las personas afectadas a bordo de la nave. Esta carencia de datos bloquea cualquier protocolo del sistema sanitario fueguino destinado a reconstruir la trazabilidad epidemiológica o investigar contactos eventuales en el territorio.

Los equipos del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego continúan el monitoreo del escenario marítimo y reclaman respuestas formales a los organismos sanitarios nacionales e internacionales. Mientras aguardan la documentación obligatoria, los funcionarios oficiales ratifican que los habitantes carecen de riesgos, ya que la provincia carece de evidencias epidemiológicas que la vinculen con la emergencia del buque. (Agencia OPI Tierra del Fuego)