Nuevo paro de ADOSAC por 72 horas

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El Congreso Provincial de ADOSAC definió un nuevo paro de 72 horas desde el miércoles 6 de mayo al viernes 8 de mayo para solicitar al gobierno provincial la apertura de una mesa de negociación salarial y el reclamo ante los descuentos por los días de medidas de fuerza.

La decisión se adoptó este martes y profundiza el conflicto por la falta de discusión salarial y mejoras laborales para el sector docente.

Al paro de ADOSAC se suma el convocado por el gremio AMET de docentes de Escuelas Industriales, quienes definieron 72 horas desde este martes en reclamo de mejoras salariales y en protesta por los descuentos de haberes que se registraron en los salarios del mes de abril.

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Desde AMET insisten que se “incumplieron con las demandas expresadas en la Subcomisión Laboral” y solicitaron la apertura de una mesa de negociación. (Agencia OPI Santa Cruz)