Lanzan programa provincial de Medicamentos

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(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella lanzó junto a la ministra de Salud, Judit di Giglio el Programa Provincial de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU), que busca garantizar el acceso a remedios tras la interrupción del programa nacional REMEDIAR.

La ministra Di Giglio indicó que las personas sin obra social en Tierra del Fuego que reciben cobertura gratuita de salud se incrementaron de 53.577 en diciembre a las 55.826 durante el marzo de 2026.

“A través del programa de medicamentos fueguinos veníamos trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud de la Nación desde 2001, cuando se creó el programa Remediar” dijo di Giglio.

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La funcionaria destacó que se incorporará “al vademécum del programa provincial todos los medicamentos que se proveían a través de la Nación. En un inicio el programa nacional contaba con 104 medicamentos, luego pasó a 79 hasta el mes de abril, y progresivamente ese número se reducirá a 3 o 4 presentaciones, según lo defina Nación”.

“Estamos incorporando todos esos medicamentos al vademécum provincial para garantizar que cada persona sin obra social pueda acceder a ellos en farmacias convenidas”, dijo la ministra de Salud.

El PROMEFU absorberá la demanda que cubría el programa REMEDIAR, y el vademécum provincial pasará a contar con más de 300 fármacos para personas sin obra social. (Agencia OPI Tierra del Fuego)