Gobierno ofreció un incremento del 7,4% en los salarios de mayo a docentes de Chubut

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(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut espera alcanzar un acuerdo salarial con los gremios docentes tras una extensa reunión donde ofreció un incremento para el mes de mayo del 7,4% y actualizaciones para junio y julio atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La reunión se desarrolló en Rawson y estuvo encabezada por el ministro de Educación, José Luis Punta junto a representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

Desde el gobierno que conduce Ignacio Torres señalaron que el objetivo “apunta a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al proceso inflacionario”.

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De esta manera, con los haberes del mes de mayo los docentes percibirán un incremento del 7,4% en el salario básico y tendrán incrementos del 1% en junio y del 1% en julio sumado al IPC de abril y mayo respectivamente.

También se acordó una mejora en el ítem correspondiente a recursos materiales, un adicional destinado a cubrir gastos vinculados al trabajo docente. El monto se incrementará de los 61.000 pesos a 100.000 pesos en mayo, mientras que en junio ascenderá a 120.000 pesos.

El gobierno indicó que “la propuesta busca acompañar el contexto económico actual y brindar previsibilidad a los trabajadores de la educación”. (Agencia OPI Chubut)