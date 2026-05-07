Gobierno ofreció un incremento del 7,4% en los salarios de mayo a docentes de Chubut

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut espera alcanzar un acuerdo salarial con los gremios docentes tras una extensa reunión donde ofreció un incremento para el mes de mayo del 7,4% y actualizaciones para junio y julio atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La reunión se desarrolló en Rawson y estuvo encabezada por el ministro de Educación, José Luis Punta junto a representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.
Desde el gobierno que conduce Ignacio Torres señalaron que el objetivo “apunta a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al proceso inflacionario”.
De esta manera, con los haberes del mes de mayo los docentes percibirán un incremento del 7,4% en el salario básico y tendrán incrementos del 1% en junio y del 1% en julio sumado al IPC de abril y mayo respectivamente.
También se acordó una mejora en el ítem correspondiente a recursos materiales, un adicional destinado a cubrir gastos vinculados al trabajo docente. El monto se incrementará de los 61.000 pesos a 100.000 pesos en mayo, mientras que en junio ascenderá a 120.000 pesos.
El gobierno indicó que “la propuesta busca acompañar el contexto económico actual y brindar previsibilidad a los trabajadores de la educación”. (Agencia OPI Chubut)