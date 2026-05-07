Sortearán 40 viviendas para docentes y auxiliares de la Educación

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El Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) coordinaron una agenda de trabajo conjunta para facilitar el acceso a viviendas para trabajadores del sistema educativo provincial.

En una reunión entre la presidenta del CPE, Iris Rasgido, y el titular del IDUV, Marcelo De la Torre acordaron cuáles serán los requisitos específicos que deberán cumplir los agentes educativos para conformar sus legajos de cara al próximo sorteo de 40 viviendas destinadas al sector, en Río Gallegos.

Con la posibilidad de que docentes y auxiliares de la educación puedan acceder a una vivienda se busca garantizar la “igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, facilitando el acceso a la información y a los trámites administrativos necesarios”.

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Para ello, el IDUV tendrá un centro de atención en el edificio central del Consejo Provincial de Educación para que docentes y auxiliares de Rio Gallegos puedan “realizar consultas, presentar documentación y avanzar con los trámites vinculados al programa habitacional de manera directa, sin necesidad de trasladarse a otras dependencias”. (Agencia OPI Santa Cruz)