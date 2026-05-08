El crédito privado en pesos cae durante abril

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El sistema financiero registra una contracción del crédito total al sector privado en moneda local. Los datos oficiales de abril exponen una retracción del 0,1% real sin estacionalidad. El impacto de la inflación neutraliza la licuación de tasas de interés y frena la demanda de fondos comerciales.

Esta caída quiebra el estancamiento contable del primer trimestre del año. Entre enero y marzo, los préstamos operaron con una variación real positiva marginal del 0,1%. El equipo económico proyecta una baja de las tasas de política monetaria en el corto plazo para reactivar las colocaciones.

La documentación financiera diferencia el comportamiento entre sectores comerciales e individuos. El financiamiento en pesos para firmas corporativas anota un retroceso del 0,9% real en el cuarto mes. Este indicador corta la racha expansiva del 2,8% acumulada en los primeros tres meses del ciclo.

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Las familias marcan una tendencia inversa en el mismo período de análisis. Los préstamos destinados al consumo minorista crecen un 0,4% real a lo largo de abril. Los adelantos prendarios e hipotecarios traccionan esta leve mejora en la cartera de riesgo de los bancos.

La consultora Equilibra audita este escenario monetario mediante su último reporte técnico. El documento detalla que “el crédito en pesos al sector privado descontando la inflación cayó solo 0,1% sin estacionalidad”. El texto desglosa los motivos de esta parálisis operativa mercantil.

El derrumbe de las líneas comerciales obedece a factores precisos dentro de la plaza local.

Las líneas de adelantos para corporaciones caen un -4,1% real sin estacionalidad.

real sin estacionalidad. La retracción ocurre aun con las entidades financieras fijando tasas muy por debajo de la inflación.

El segmento en moneda extranjera opera con una dinámica opuesta a los pesos. El financiamiento total en divisas salta un 6,9% real durante las operaciones de abril. La estabilidad del mercado cambiario y el repunte de los depósitos en moneda dura fondean estas partidas.

Los balances oficiales dividen esta inyección de dólares en dos ramas de crédito. Las colocaciones corporativas escalan un 7,1%. En paralelo, los créditos adjudicados a los grupos familiares avanzan un 5,6%.

Los analistas de Equilibra puntualizan un quiebre regulatorio en la operatoria comercial. El informe advierte que “por primera vez se concretaron financiaciones personales en moneda dura”.

El mercado de plásticos y los adelantos de consumo en pesos no logran cifras de expansión. La incapacidad de pago de los tomadores ahoga cualquier rebote del consumo. El sistema reporta una morosidad del 11,6% para las tarjetas de crédito.

Las entidades bancarias anticipan una oferta de fondos estancada para el arranque del segundo trimestre del año. El sector proyecta apenas una leve reactivación traccionada por la demanda comercial. Los perfiles de riesgo consolidan el freno minorista con un índice de morosidad que escala al 13,8% en los préstamos personales. (Agencia OPI Santa Cruz)