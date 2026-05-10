La Justicia detectó criptomonedas en las cuentas de Manuel Adorni

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La Justicia federal inició el análisis de los primeros reportes sobre la actividad financiera digital de Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita detectó movimientos con criptomonedas en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que sustancia el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La pesquisa busca determinar si los activos digitales del Jefe de Gabinete coinciden con su perfil patrimonial declarado ante los organismos de control.

Varias operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales enviaron respuestas a los requerimientos librados por la fiscalía en los últimos días. Los informes preliminares consignan transacciones en activos digitales. Pese a que estos montos presentan una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo analizados, los investigadores evalúan solicitar estudios de trazabilidad técnica. El equipo del fiscal Pollicita pretende identificar con precisión el origen y el destino final de estos fondos electrónicos para descartar maniobras de ocultamiento.

Ariel Lijo, titular del juzgado interviniente, ordenó hace poco más de un mes el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal. Esta medida alcanza no solo a Manuel Adorni, sino también a su esposa, Bettina Angeletti. La disposición judicial incluye además a las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe, ambas vinculadas directamente al entorno del funcionario nacional.

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La fiscalía solicitó al Banco Central de la República Argentina un detalle exhaustivo de todos los productos financieros registrados a nombre de los imputados. El requerimiento abarca cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas de crédito con registros desde enero de 2022. Los investigadores pretenden contrastar esta información con el ecosistema Fintech para hallar posibles inconsistencias entre el nivel de vida y los ingresos públicos.

Comodoro Py busca determinar si el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros guarda relación con sus ingresos legales. Los peritos contables cruzarán los datos del sistema bancario tradicional con los nuevos hallazgos del mundo virtual. El expediente mantiene bajo análisis el flujo de dinero total de las sociedades y las cuentas personales de la familia Adorni.

Los informes de las plataformas digitales aportarán el detalle técnico sobre el manejo de divisas virtuales que el funcionario operó durante los últimos tres años. La fiscalía mantiene el foco sobre los movimientos registrados desde enero de 2022 hasta la actualidad. (Agencia OPI Santa Cruz)