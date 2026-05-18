Reasumen los 4 nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia

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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó la ampliación de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, este lunes se prevé que los 4 nuevos vocales reasuman en sus funciones.

Así lo informaron desde el máximo tribunal provincial quienes en un comunicado escueto y sin firmas señalan: “El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, frente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados ‘Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz s/ acción inconstitucionalidad’, hace saber a la comunidad que procederá a dar cumplimiento con lo allí dispuesto”.

De esta manera, esta semana oficialmente se desempeñarán en sus funciones los vocales José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan De La Vega y Gabriel Contreras.

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El tribunal sostuvo que mantendrá “su compromiso inalterable con la forma republicana de gobierno y con el principio de división de funciones del poder” y afirma que actuará “con el respeto institucional que demanda nuestro sistema democrático”.

La resolución de la Corte Suprema de Justicia también dejó sin efecto la medida del tribunal provincial que había frenado la ampliación judicial, cuestionó los fundamentos utilizados para impedir la asunción de los nuevos integrantes y desestimó la posición del gremio de Judiciales que impulsaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)