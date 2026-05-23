Ávila inició su cuarto mandato frente al gremio petrolero de Chubut

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(OPI Chubut) – El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila asumió este viernes su cuarto mandato al frente del gremio petrolero.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres estuvo presente durante la ceremonia que se realizó en la sede sindical de Kilómetro 5.

También participaron el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili, el secretario general de la CGT Cristian Jerónimo, la ex diputada nacional Ana Clara Romero y el CEO de Pan American Energy Marcos Bulgheroni.

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El dirigente petrolero aseguró que la crisis en el sector petrolero “está superada” y planteó que la nueva etapa exige “cuidar lo que tenemos”.

“Esta cuenca fue muy golpeada en los últimos dos años, maltratada por parte de un gobierno que principalmente hizo que YPF se fuera y eso se siente” aseguró Ávila quien recordó sobre “la cantidad de viviendas que se están vendiendo” y “la cantidad de pymes que dejaron de existir”.

“No queremos decir que vamos a estar bien, pero sí les podemos garantizar a los trabajadores que están que van a tener un futuro” sostuvo el dirigente quien reconoció la labor de las empresas petroleras que explotarán los yacimientos petroleros tras la salida del convencional de YPF. (Agencia OPI Chubut)