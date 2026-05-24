La pelea entre Caputo y Menem fractura la cúpula oficialista

- Publicidad -

La feroz interna entre el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dinamitó la tregua política en la Casa Rosada. El conflicto estalló el sábado pasado a raíz de las acusaciones cruzadas por el control de la cuenta “Periodista Rufus” en la red social X. El enfrentamiento directo entre ambos sectores amenaza con licuar el impacto de la agenda económica positiva que el presidente Javier Milei intenta instalar en la opinión pública.

Menem renueva presidencia en Diputados con abstención del kirchnerismo – Foto: NA

En el plano financiero, la administración central busca refrescar el debate público con una batería de cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las planillas oficiales indican que la autoridad monetaria adquirió 30.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Durante 2026, la entidad acumuló 8.851 millones de dólares, una marca que duplica los registros de las liquidaciones de divisas de las administraciones anteriores.

Desde el Ministerio de Economía, el jefe de la cartera Luis “Toto” Caputo notificó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en marzo una suba del 3,5% mensual desestacionalizada. El indicador marcó un salto del 5,5% respecto a marzo de 2025. El informe del Palacio de Hacienda determinó que la actividad acumuló un avance del 0,5% en comparación con diciembre de 2025, alcanzando un nuevo techo histórico para el indicador.

- Publicidad -

Los registros oficiales detallan que 14 de los 15 sectores económicos medidos por el EMAE mostraron variaciones positivas interanuales. En el desglose estadístico sobresalen los incrementos en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un 17,9%, seguido por Explotación de Minas y Canteras con un 16,3%. Asimismo, la Industria Manufacturera avanzó un 4,6% y el rubro de Transporte y Comunicaciones consolidó una mejora del 4,7%.

En la Bolsa de Cereales, durante un acto oficial realizado el jueves por la noche, Javier Milei prometió una tasa de retenciones cero para el sector agropecuario de cara a su segundo mandato presidencial. La medida complementa el plan de reducción impositiva general diseñado por el equipo económico. Paralelamente, los funcionarios desplegaron gestiones ante inversores extranjeros para garantizar la continuidad del programa financiero y disipar los temores del mercado ante un eventual retorno electoral del kirchnerismo.

Toda la estrategia de comunicación colisiona con el conflicto político que divide a los armadores de La Libertad Avanza. El diputado por La Rioja rechazó cualquier vinculación con el usuario digital de la polémica y exigió públicamente que las diferencias operativas se resuelvan de manera interna. Desde la agrupación Las Fuerzas del Cielo, estructura alineada de forma directa con el método de acción de Santiago Caputo, ratificaron que Martín Menem utiliza la identidad falsa y acusaron al legislador de ocultarle información al jefe de Estado.

El presidente Javier Milei intenta sostener la neutralidad institucional entre ambos sectores sin inclinar la balanza política. El mandatario evita relegar las funciones de Santiago Caputo, a quien define en la intimidad como su hermano, pero tampoco pretende desautorizar al titular de la Cámara baja, un cuadro que cuenta con el respaldo político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. (Agencia OPI Santa Cruz)