Colombia moviliza 228.000 militares para el Plan Democracia

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El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López, activó el denominado “Plan Democracia 2026” en todo el territorio del país sudamericano para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La movilización operacional involucra a las fuerzas de tierra, agua y aire de manera simultánea en las distintas regiones colombianas. Los altos mandos militares buscan neutralizar los factores de riesgo que puedan alterar el sufragio directo de la población en los centros urbanos y rurales.

El general Hugo Alejandro López sostuvo que el entrenamiento y la capacitación de los elementos asignados permitirán el desarrollo normal de los comicios bajo un entorno democrático. El oficial remarcó la preparación técnica de las tropas para asumir el control de los perímetros asignados el 31 de mayo.

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Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva, confirmó el posicionamiento estratégico de las unidades aéreas y de superficie. Estas operaciones conjuntas integran de forma directa las capacidades operativas del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en los puntos críticos de la geografía colombiana.

La planificación de seguridad establece dispositivos de contingencia que abarcan las siguientes especificaciones logísticas:

Un componente de 13.000 miembros de las fuerzas armadas permanece en máximo estado de alistamiento.

de las fuerzas armadas permanece en máximo estado de alistamiento. Las unidades mantendrán la vigilancia operativa antes, durante y después del cierre de las mesas de votación.

Flotas de aeronaves militares sobrevolarán de forma permanente las poblaciones principales y las redes viales nacionales.

La comandancia militar coordinará las acciones de control institucional junto a la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General. La articulación con estas dependencias civiles y judiciales busca intervenir de manera inmediata ante contingencias o delitos electorales que amenacen el recuento de votos.

Los datos oficiales de la Registraduría Nacional indican que 41,4 millones de ciudadanos se encuentran habilitados para elegir a las autoridades que ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente durante el período comprendido entre los años 2026 y 2030. La legislación local fija un mandato institucional de cuatro años para los ganadores de la contienda.

El cronograma elaborado por el organismo electoral contempla un escenario de balotaje si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida en la primera convocatoria. Las autoridades de la Registraduría Nacional programaron la eventual segunda vuelta para el próximo 21 de junio. (Agencia OPI Santa Cruz)