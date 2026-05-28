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(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego aseguró que los primeros resultados de los trabajos de campo refuerzan la hipótesis de que el origen del contagio de hantavirus en turistas extranjeros no ocurrió en la provincia. El Director de Epidemiología provincial, Juan Petrina, confirmó que el operativo conjunto con el Instituto Malbrán demostró que la presencia del ratón colilargo, principal transmisor de la enfermedad, es escasa en Ushuaia.

La administración central busca mitigar el impacto adverso de la noticia tras semanas de incertidumbre. El personal técnico ejecutó tareas de trampeo y muestreo en cinco lugares distintos de la capital, que incluyeron el Parque Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga y los sectores periféricos al relleno sanitario local. Las áreas seleccionadas abarcaron tanto entornos húmedos con cursos de agua como zonas secas.

“El principal reservorio y transmisor de la enfermedad podemos decir que es bastante bajo, bastante escaso“, afirmó Juan Petrina.

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El funcionario cuestionó la cobertura de los medios nacionales e internacionales sobre el caso. El Director de Epidemiología afirmó que las publicaciones periodísticas recortaron los datos técnicos para construir titulares, generando desinformación generalizada. Desde la perspectiva oficial, la posibilidad de un brote local representaba la alternativa menos probable desde el inicio de la investigación.

El despliegue en el terreno involucró a biólogos de la Dirección de Biodiversidad de la provincia, operarios del Parque Nacional Tierra del Fuego, personal de la Universidad y científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). Los equipos técnicos obtuvieron un índice de capturas superior al 40%, una cifra que duplicó la expectativa inicial del 15% al 20% que proyectaba el Instituto Malbrán. Pese al volumen de roedores atrapados, los laboratorios no identificaron ningún ejemplar de la especie colilargo.

En el perímetro del relleno sanitario de Ushuaia, los inspectores capturaron exclusivamente ratas urbanas. El área de epidemiología aclaró que estos especímenes carecen de rol biológico en la transmisión del hantavirus, lo que debilita las sospechas sobre focos infecciosos en los depósitos de residuos urbanos.

Los datos temporales también contradicen la acusación inicial contra el destino turístico. El contingente de visitantes permaneció únicamente dos días en Ushuaia, un lapso que resulta insuficiente frente al período de incubación estándar que requiere la patología. Los informes médicos recientes revelaron que los pacientes manifestaron los primeros síntomas antes de las fechas declaradas en el inicio del brote.

El sistema sanitario de Tierra del Fuego no registró casos sospechosos posteriores ni contagios secundarios en la población local. La postura oficial remarca que la provincia carece de antecedentes históricos de hantavirus, un argumento que los funcionarios sostienen con la falta de capturas del vector natural en el territorio.

La línea de investigación principal apunta ahora a una pareja de ciudadanos de origen neerlandés que formaba parte del grupo de turistas. Los epidemiólogos evalúan que estas dos personas ingresaron al país con el virus y transmitieron la enfermedad al resto de los integrantes durante el itinerario de viaje.

Los laboratorios del Instituto Malbrán procesan actualmente las muestras de tejido obtenidas en el sur de la isla para emitir el diagnóstico definitivo. Las autoridades de salud estiman que los resultados finales demorarán algunas semanas, aunque el discurso oficial ya da por cerrada la crisis ambiental en Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)