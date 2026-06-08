El oficialismo expone causas judiciales de la exgobernadora bonaerense

- Publicidad -

La Oficina de la Respuesta Oficial cuestionó el patrimonio de la exgobernadora bonaerense tras sus críticas al jefe de Gabinete.

El Gobierno Nacional atacó públicamente a la exdiputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, tras las críticas que la exfuncionaria dirigió contra la situación patrimonial y administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. La confrontación expone la fragilidad de la alianza legislativa entre La Libertad Avanza y el macrismo en el Congreso de la Nación.

La Oficina de la Respuesta Oficial emitió un comunicado donde calificó de hipócrita la postura de la exmandataria provincial. El documento gubernamental recordó que la justicia imputó a María Eugenia Vidal en el año 2018 por el caso de los aportantes falsos en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires.

- Publicidad -

El texto oficial detalló que la exgobernadora enfrentó una denuncia por enriquecimiento ilícito debido a la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Recoleta. El Poder Ejecutivo Nacional afirmó que el valor de dicho inmueble superaba el patrimonio que la dirigenciay del PRO declaró ante los organismos de control.

Los registros judiciales confirman que los tribunales federales sobreseyeron a María Eugenia Vidal en ambas causas. La Casa Rosada enfatizó que el expresidente Mauricio Macri mantuvo a la funcionaria en su cargo a pesar de la gravedad de las imputaciones penales de aquella gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)