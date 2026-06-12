El gobierno anunció pasajes gratuitos sin certificado de discapacidad

- Publicidad -

La Secretaría de Transporte de la Nación implementará la validación del beneficio a través de la tarjeta SUBE digitalizada.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, anunció que a partir del próximo viernes 19 de junio las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos y trenes de jurisdicción nacional sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El funcionario comunicó la medida mediante su cuenta oficial en la red social X. La disposición establece que los beneficiarios accederán a un descuento del 100% de la tarifa utilizando de forma directa la tarjeta SUBE.

- Publicidad -

Para acceder al sistema, los usuarios deben realizar un trámite de vinculación en la plataforma web oficial de SUBE. Según el informe al que accedió OPI Santa Cruz, este nuevo mecanismo convivirá temporalmente con la modalidad de acreditación física actual.

La gestión del presidente Javier Milei aplicará la digitalización de manera estricta en las líneas de transporte bajo jurisdicción de la República Argentina. El proyecto oficial contempla una extensión progresiva del esquema hacia las provincias y municipios del interior del país. (Agencia OPI Santa Cruz)