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El oficialismo decidió que el proyecto denominado Financiamiento Estratégico para Santa Cruz regrese a comisiones para retomar las negociaciones con legisladores de la oposición e intendentes y consensuar nuevas obras a financiar.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares, fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales a pedido del jefe del bloque Por Santa Cruz, Sebastián Aberastain.

En el recinto estaba el gobernador Claudio Vidal y su gabinete para seguir el debate parlamentario. El mandatario dio un discurso inicial donde pidió a los diputados que voten por “progreso o postergación”, aunque no conmovió a la oposición que, en su mayoría, se aprestaba a rechazar el proyecto.

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El diputado oriundo de Puerto Deseado aseguró que “existen condiciones para alcanzar un acuerdo amplio” tras el cuarto intermedio que solicitó cuando la oposición intentó cerrar el debate con el pedido del diputado José Bodlovic, aunque no logró los votos suficientes.

“Sigamos con la discusión con una ley que deje contentos a todos los ciudadanos de Santa Cruz” dijo Aberastain.

La iniciativa seguirá siendo objeto de discusión entre los distintos sectores políticos, en busca de incorporar precisiones y alcanzar mayores niveles de consenso respecto al destino de los fondos y las obras proyectadas para las distintas localidades de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)