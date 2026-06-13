Elisa Carrió denunció penalmente a Manuel Adorni por corrupción

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El bloque de la Coalición Cívica activó una denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa y falsedad ideológica. La presentación judicial cuestiona la evolución patrimonial del funcionario y las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control técnico.

La referente política Elisa Carrió ratificó la ofensiva judicial este viernes 12 de junio de 2026 mediante un pronunciamiento público donde calificó a la administración central como un gobierno de corruptos. El cuestionamiento de la exlegisladora cuestiona de forma directa las inconsistencias detectadas en los informes de bienes del ministro coordinador.

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro formalizaron la acusación en los tribunales federales de Comodoro Py. El escrito judicial sostiene que el funcionario incurrió en ocultamiento de datos en sus presentaciones patrimoniales correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.

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El documento al que accedió OPI Santa Cruz detalla que la imputación incluye la figura de falsedad en el informe escrito de gestión, una conducta tipificada en el Código Penal. El marco normativo aplicable para esta escala penal prevé condenas de ejecución efectiva que oscilan entre los tres y los ocho años de prisión.

La presentación judicial coincide con el pedido de interpelación que tramita de forma paralela en el Congreso de la Nación. Los peritos contables de la fuerza opositora detectaron que las explicaciones públicas del funcionario no guardan correlación con el flujo de ingresos declarados formalmente. (Agencia OPI Santa Cruz)