Pollicita extiende investigación patrimonial sobre Manuel Adorni

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El fiscal federal Gerardo Pollicita evalúa requerir nuevas medidas de prueba y extender el período de análisis temporal en la causa penal que investiga al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión judicial surge tras la presentación de la declaración jurada de bienes del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

La documentación oficial entregada por el funcionario alude a la adquisición de criptomonedas (bitcoins) obtenidas con anterioridad a su ingreso a la administración pública nacional. Gerardo Pollicita ya cuenta con el registro público de los bienes del ministro y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aguarda la remisión de los anexos reservados para resolver la ampliación del objeto de la investigación.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente del Ministerio Público Fiscal, asiste técnicamente a la fiscalía en el cotejo de los activos informados. El peritaje contable busca determinar la correlación entre los ingresos declarados y los fondos utilizados para la compra de los activos digitales.

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Paralelamente, el juez federal Ariel Lijo instruye otros dos expedientes penales que involucran de forma directa el entorno del ministro. Uno de los procesos analiza el vínculo comercial e institucional entre la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti y tres corporaciones contratistas del Estado Nacional.

La otra causa a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 investiga los nexos entre Manuel Adorni y el empresario Marcelo Grandío. El objeto procesal de dicha causa rastrea el financiamiento de un viaje en avión privado con destino a Punta del Este, Uruguay, y el posterior alojamiento del funcionario en una propiedad del mencionado empresario. (Agencia OPI Santa Cruz)