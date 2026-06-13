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El Interbloque Popular del Senado de la Nación presentó un proyecto de resolución para interpelar y aplicar una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de removerlo de su cargo. La bancada que preside José Mayans solicitó una sesión urgente en la Cámara Alta para tratar la medida en un escenario de sospechas por el incremento patrimonial del funcionario.

La iniciativa legislativa exige que el ministro coordinador comparezca en un plazo máximo de siete días. Los senadores opositores advirtieron en un comunicado oficial que la incomparecencia del funcionario habilitará de forma directa el tratamiento de la remoción en la misma sesión especial.

El reclamo de la bancada peronista se ampara en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Los legisladores fundamentan la acción en la existencia de irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en las declaraciones juradas que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero.

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Esta maniobra en el Senado de la Nación unifica la estrategia del arco opositor tras la ofensiva iniciada en la Cámara de Diputados. El bloque de la Cámara Baja fijó una sesión especial para el 23 de junio de 2026 con el mismo propósito regulatorio.

El pedido de debate en Diputados consolidó las firmas de los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y las diputadas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Según el análisis de OPI Santa Cruz, la acción bicameral representa el escenario de mayor tensión institucional para la Jefatura de Gabinete desde el inicio de la gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)