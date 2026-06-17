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Una nueva vuelta en las negociaciones entre el gobierno y la policía en la denominada Mesa del Salario, fracasó esta tarde en la escuela de policía luego que ni el Ministro de Economía Ezequiel Verbes ni el Jefe de Ministros Pedro Luxen asistieran al encuentro. Los representantes policiales señalaron que fue una reunión inútil porque allí no había nadie para discutir ni tomar decisiones.

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A las 20:00hs la policía en actividad pero de franco, luciendo las camperas identificatorias, los retirados y familiares y amigos iniciaron una marcha por las calles céntricas de Río Gallegos en una movilización que ocupaba más de dos cuadras y media de marchantes con pancartas, banderas, bombos y cánticos en contra de la actitud del gobierno de ignorar o alargar una solución definitiva, dado que esta tarde ante la mesa de acuerdo fallida, el gobierno volvió a a programar una nueva reunión para el próximo miércoles y los cuadros, tanto subalternos como del personal superior o jefes entró en una crisis que hace peligrar la tranquilidad social y seguridad de la provincia, por cuanto hay quienes ya están hablando de un autoacuartelamiento policial.

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La movilización circuló por varias calles céntricas, paso por la legislatura, la Jefatura de Policía y se detuvo frente a la casa de gobierno. Luego de la misma, los autoconvocados se volvieron a concentrar en la carpa donde se estaba debatiendo los pasos a seguir en las próximas horas. Un dato distintivo que se sumó en esta marcha es que la misma fue encabezada por los jefes y subjefes, es decir los cuadros superiores que ya habían anunciado al gobierno que si no encontraban una solución, saldrían a apoyar a los subalternos y retirados.

Policía de Santa Cruz. Sin acuerdo salarial recrudecen las medidas y pasan del quite de colaboración a la autoconvocatoria – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Entre las medidas que han decidido en estos momentos es pasar del quite de colaboración a la autoconvocatoria y acuartelamiento. Los organizadores del movimiento ha determinado que el personal administrativo deberá suspender sus actividades sin mover papeles y trámites administrativos.

Piden que el personal franco de guardia se acerque a su dependencia a apoyar a quienes estén trabajando previendo que la duración de la medida estará de acuerdo al nivel de respuesta que haya desde el gobierno.

En el bando distribuido por los organizadores le piden a los efectivos que no se dejen intimidar “y graben cualquier tipo de apuro por parte de superiores” llamando a la unidad y a fortalecer la lucha para resistir las presiones a la que son sometidos los distintos cuadros en estas circunstancias.

Extraoficialmente se sabe que dentro del gobierno no encuentran la solución a la crisis y algunos ponen en duda que el Jefe de Gabinete Pedro Luxen siga en funciones más allá del día viernes, excepto que haya un cambio sustancial en el eje de las negociaciones salariales de la policía y antes de que el desborde total se produzca (autoacuartelamiento), el gobierno logre cortar preventivamente el colpaso, adelantándose con una medida propositiva acorde a lo que pide la Fuerza. (Agencia OPI Santa Cruz)