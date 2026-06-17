Vencimiento antidumping amenaza mitad del empleo industrial fueguino

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(OPI TdF) – Más de la mitad de los 6.500 trabajadores de la industria electrónica de Tierra del Fuego dependen exclusivamente de la fabricación de aires acondicionados. El Ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, advirtió sobre la inminente caída de las medidas antidumping que protegen este sector frente a los productos de Tailandia y China.

La cartera provincial remitió propuestas formales a la Secretaría de Coordinación de Industria de la Nación. El gobierno provincial exige extender los bloqueos aduaneros para blindar el polo fabril y sostener el esquema impositivo vigente.

El titular de Producción reclamó unificar la demanda corporativa y política para evitar un colapso en las plantas radicadas en la isla. “Si esta medida se cayera, es muy difícil que continúe el mismo nivel de empleo”, reconoció el funcionario ante la incapacidad de competir directamente contra los volúmenes de manufactura oriental.

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Durante el próximo sábado, entre las 16 y las 20 horas, el Ejecutivo desarrollará la Expo PyME en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande. La exposición busca vincular empresas de servicios radicadas en la provincia con operadoras de hidrocarburos, pesca y acuicultura.

La organización gubernamental diagramó una ronda financiera orientada al sector privado para mitigar la retracción de ventas. Conforme a las planillas técnicas de la gestión estatal evaluadas por este medio, el cronograma contempla los siguientes ejes de intervención comercial:

Rondas de negocios bancarios concentradas entre las 15 y las 16 horas.

y las 16 horas. Participación directa de bancos públicos y entidades privadas de garantía.

Provisión de líneas crediticias para paliar el aumento de la morosidad.

Objetivo oficial de alcanzar un 100% de contratación de proveedores petroleros locales.

En el territorio continental, los bienes fueguinos enfrentan trabas aduaneras internas que paralizan la logística comercial. Devita expuso la imposibilidad de trasladar manufacturas certificadas a 300 kilómetros de distancia, mientras las compras internacionales directas ingresan sin restricciones operativas.

El ministro exigió habilitar la producción de autopartes y maquinaria agrícola para diversificar la matriz del subrégimen. “No somos China y es muy difícil poder competir con la tecnología, con la intensidad de la mano de obra y con 40 años de políticas industriales instaladas”, apuntó el responsable del área productiva. (Agencia OPI Tierra del Fuego)