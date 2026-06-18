Abad exige la renuncia de Adorni y denuncia daño al Gobierno

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El senador de la UCR Maximiliano Abad cruzó al Gobierno nacional y reclamó la salida inmediata del jefe de Gabinete: afirma que quien no puede dar cuenta de sus ahorros tampoco puede administrar el Estado.

La crisis por la continuidad de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete escala en la alianza que sostiene al Gobierno de Javier Milei. El senador radical Maximiliano Abad afirmó este jueves que la mayoría de los conflictos del Ejecutivo “son autogenerados e innecesarios” y reclamó una resolución inmediata del caso.

“Este tema no da para más, el daño que está sufriendo el Gobierno es inconmensurable y afecta a su base social, porque la gente votó para que se termine con la corrupción“, declaró Abad en diálogo con Radio Rivadavia.

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El legislador marplatense advirtió que la situación de Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, “genera también un daño externo” y condiciona a los inversores que observan la evolución de Argentina. Abad precisó que ese frente abierto impide que los funcionarios del Gobierno concurran a medios de comunicación a exponer resultados favorables, porque la agenda periodística los interpela sobre el caso.

“El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con el tema, dar vuelta la página y ver como algunos datos positivos como la baja de inflación, la baja del riesgo país, la mejor calificación crediticia de la Argentina se traslada a la producción y a los bolsillos de la gente“, aseveró el senador.

A juicio de Abad, la permanencia de Adorni “genera una parálisis en el Gobierno” en un momento en que, según el legislador, todavía quedan pendientes numerosas reformas para revertir la decadencia institucional y económica del país.

Sobre el consenso político, Abad sostuvo que la exigencia de renuncia “empieza a tener unanimidad en la política” y agregó que “gran parte del Gobierno, aunque no lo puede expresar, va en la misma tesitura”.

El senador remató con una definición terminante: “Quien no puede explicar sus ahorros no puede explicar la administración del país“. (Agencia OPI Santa Cruz)