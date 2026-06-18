ARCA intimó al contratista que reformó la vivienda de Manuel Adorni

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La entidad de recaudación requirió al arquitecto Matías Tabar la presentación de registros sobre sus actividades y facturación entre 2024 y 2025 tras declarar que cobró 245.000 dólares en efectivo por reformas en la propiedad del funcionario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista Matías Tabar para que presente en un plazo máximo de diez días documentación que acredite sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales correspondientes a los períodos 2024 y 2025. El requerimiento surge tras la declaración judicial del profesional, quien admitió ante el fuero federal haber percibido 245.000 dólares en efectivo, sin emisión de factura, por reformas ejecutadas en la vivienda del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el barrio cerrado Indio Cuá.

Detalles del requerimiento administrativo

El organismo fiscal exige la justificación de la actividad real del contratista, el detalle pormenorizado de la obra realizada en la propiedad de Manuel Adorni y el registro de compras efectuadas a proveedores durante los años 2024 y 2025. Esta medida administrativa se suma al proceso judicial donde se investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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La declaración ante la Justicia

Matías Tabar, integrante del estudio Alta Arquitectura, compareció a principios de mayo de 2026 ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su exposición, el testigo confirmó que las refacciones tuvieron una duración de 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

El contratista detalló que los trabajos sobre el lote de 400 metros cuadrados incluyeron la instalación de nuevos pisos, reformas en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta. Según el relato de Matías Tabar, el pago de los 245.000 dólares se realizó en dos etapas: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares en 2025.

Además, el arquitecto informó que Manuel Adorni incurrió en un gasto adicional de 13.000 dólares en concepto de alquiler de otra vivienda dentro del mismo country durante el periodo de obra. Matías Tabar entregó a la Justicia su teléfono celular para profundizar la investigación sobre los involucrados en las tareas y el origen de los fondos.

Antecedentes de la causa

La propiedad en el barrio cerrado Indio Cuá fue adquirida a fines de 2024 por Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti. El testimonio de Matías Tabar constituye un elemento central en la causa radicada en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, quien encabeza la investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)