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La Cámara de Diputados de Santa Cruz convocó a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 26 de junio de 2026, donde el Poder Ejecutivo presentará el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre del año y será llevado adelante por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

La convocatoria se realizó mediante una resolución firmada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, luego de una solicitud realizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y se prevé para las 11 horas.

La convocatoria se basa en la ley N°3718, que establece “la obligación del Poder Ejecutivo de presentar periódicamente ante la Legislatura un informe sobre la marcha de la Administración Central, los organismos centralizados y descentralizados, así como las sociedades del Estado”. (Agencia OPI Santa Cruz)