Marijuan pide indagar a Francisco Adorni por enriquecimiento

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El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia Federal investiga un crédito hipotecario millonario

A través de esta presentación, la Justicia Federal busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar las contradicciones entre sus ingresos reales y las obligaciones declaradas ante los organismos de control.

Las datos oficiales detectaron la cancelación inmediata de un crédito hipotecario millonario y la compra de una camioneta de alta gama sin justificación contable legítima.

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Conforme a los datos procesados, los fondos declarados como herencia por el legislador provincial colisionan directamente con la presentación patrimonial de su hermano, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

La fiscalía federal desestimó cualquier argumento de desconocimiento técnico debido al rol previo que el imputado desempeñó dentro del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires.

El expediente judicial sumó sospechas cuando el diputado modificó de forma imprevista sus declaraciones públicas de bienes durante la investigación paralela sobre los vuelos privados de la Jefatura de Gabinete de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)